Richarlison ăn mừng thất bại của Argentina hút 8 triệu view

Màn ăn mừng cuồng nhiệt của Richarlison sau bàn thắng quyết định của Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 nhanh chóng gây bão mạng xã hội.

Richarlison ăn mừng như một người Tây Ban Nha thực thụ trong đoạn video chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Dù không góp mặt tại World Cup 2026 cùng tuyển Brazil, Richarlison vẫn gây chú ý sau trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina hôm 20/7.

Tiền đạo thuộc biên chế Tottenham Hotspur có màn ăn mừng đầy cảm xúc khi Ferran Torres ghi bàn duy nhất giúp "La Roja" thắng 1-0 sau hiệp phụ, qua đó lên ngôi vô địch thế giới.

Đoạn video do Amanda Araujo, vợ của Richarlison, đăng tải trên Instagram ghi lại cảnh chân sút 29 tuổi nhảy cẫng, lăn lộn trên sàn nhà và trượt bụng ăn mừng như một cổ động viên Tây Ban Nha thực thụ, dù đang mặc quần của tuyển Brazil.

Hình ảnh này sau đó được chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano chia sẻ lại trên mạng xã hội X và nhanh chóng thu hút hơn 8 triệu lượt xem, tạo nên làn sóng tranh luận lớn trong cộng đồng người hâm mộ.

Sau khoảnh khắc vỡ òa, Richarlison vẫn không ngừng nhảy múa trước màn hình truyền hình trước khi ngồi xuống với nụ cười đầy mãn nguyện.

Phản ứng của Richarlison cũng khiến nhiều người liên hệ đến sự kình địch lâu năm giữa Brazil và Argentina. Chính anh từng góp mặt trong trận thua 0-1 trước Argentina ở chung kết Copa America 2021.

Sau đó, "Selecao" tiếp tục nhận thất bại 0-1 trước đại kình địch ngay tại Maracana (Brazil) ở vòng loại World Cup. Không dừng lại ở đó, Brazil còn bị Argentina đánh bại 4-1 trong trận Siêu kinh điển Nam Mỹ gần nhất trên sân Monumental tại Buenos Aires (Argentina).

Trong bối cảnh Richarlison vừa trải qua mùa giải nhiều khó khăn ở Tottenham khi liên tục phải cạnh tranh vị trí và cùng đội bóng vật lộn ở cuộc đua trụ hạng Premier League, đây được xem là một trong số ít khoảnh khắc mang lại niềm vui cho tiền đạo Brazil trong năm 2026.

Cách các ngôi sao Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch World Cup 2026 Sau khi vô địch World Cup 2026 sáng 20/7, loạt động thái ăn mừng của các cầu thủ Tây Ban Nha nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.