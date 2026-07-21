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Thể thao World Cup 2026

De Paul nổi giận

  • Thứ ba, 21/7/2026 07:44 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Rodrigo De Paul phản pháo những chỉ trích và thuyết âm mưu nhắm vào tuyển Argentina sau thất bại ở chung kết World Cup.

De Paul phản pháo những chỉ trích nhắm vào tuyển Argentina sau thất bại ở chung kết World Cup.

Hơn một ngày sau trận chung kết World Cup, Rodrigo De Paul đăng thông điệp trên Instagram, bày tỏ nỗi buồn vì Argentina không thể bảo vệ chức vô địch. Tiền vệ 32 tuổi đồng thời lên tiếng đáp trả những chỉ trích nhắm vào đội tuyển trong suốt giải đấu.

“Nỗi đau lớn nhất là chúng tôi không thể đưa chiếc cúp trở lại quê hương. Nếu có ai xứng đáng được sống lại cảm giác ấy, thì đó chính là các bạn”, De Paul viết.

Theo anh, tình cảm của người hâm mộ dành cho tuyển Argentina không chỉ được đo bằng danh hiệu. Sự ủng hộ ấy cũng trở thành điểm tựa để các cầu thủ vượt qua thất bại trước Tây Ban Nha.

“Thời gian trôi qua giúp chúng tôi hiểu rằng sự gắn bó của các bạn với tập thể này đã vượt xa một chiếc cúp. Tôi muốn dựa vào điều đó để đi qua giai đoạn khó khăn này”, De Paul chia sẻ.

Sau đó, tiền vệ Argentina hướng sự chỉ trích đến những người liên tục đặt nghi vấn về đội tuyển. Anh cho rằng nhiều người đã chờ Argentina thất bại và lan truyền các thuyết âm mưu thiếu căn cứ trong suốt World Cup.

“Hôm nay, tôi nhận ra có rất nhiều người đã chờ đợi cú ngã này. Họ tung ra những thuyết âm mưu vô căn cứ để tự xoa dịu vì không thể tận hưởng những gì người Argentina từng trải qua”, anh viết.

De Paul cũng cho rằng phong cách và cách thể hiện của tuyển Argentina khiến nhiều người khó chịu. Tuy nhiên, những phản ứng ấy càng khiến anh thêm tự hào về màu áo đội tuyển.

“Họ khó chịu với nụ cười và cách chúng tôi thể hiện. Nhưng điều đó chỉ càng chứng minh rằng niềm đam mê và tình yêu dành cho màu áo này có thể vượt qua tất cả. Nỗi đau sẽ còn kéo dài, nhưng hôm nay, hơn bao giờ hết, tôi tự hào là người Argentina”, De Paul kết lại.

Highlights Tây Ban Nha 1-0 Argentina Sáng 20/7, Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau 120 phút thi đấu để trở thành nhà vô địch World Cup 2026.

Hà Trang

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