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Thể thao World Cup 2026

Ronaldo bấm thích bài đăng công kích Argentina

  • Thứ ba, 21/7/2026 07:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cristiano Ronaldo thu hút sự chú ý khi nhấn thích một video cáo buộc FIFA thiên vị Argentina trước trận chung kết World Cup 2026.

Ronald thả tim vào bài đăng công kích Argentina và FIFA. Ảnh: Reuters.

Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi bấm thích một video có nội dung chỉ trích Argentina trước trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha.

Video được đăng trên tài khoản Espejo Publico ghi lại chia sẻ của nữ nhà báo Tây Ban Nha Pilar Rodriguez Losantos, trong đó bà đưa ra những nhận định gây tranh cãi về hành trình của Argentina tại giải đấu.

Nội dung này cho rằng đội bóng của HLV Lionel Scaloni đáng ra phải dừng bước sớm hơn và cáo buộc FIFA có những tác động giúp đội tuyển Nam Mỹ tiếp tục tiến sâu.

"Argentina đáng lẽ đã bị loại ít nhất từ 5 trận trước. Họ vẫn còn ở giải đấu nhờ sự giúp đỡ của FIFA", Rodriguez Losantos nói trong video được đăng trước trận chung kết.

Nữ nhà báo này cũng cho rằng mối lo lớn nhất không phải Argentina mà là FIFA, đồng thời nhắc đến Chủ tịch Gianni Infantino. Bà nhận định Tây Ban Nha có thể phải đối đầu với "toàn bộ FIFA", tổ chức được cho là muốn đưa chiếc cúp thế giới đến tay Lionel Messi.

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Lượng thả tim tăng gấp ba lần sau khi Rodriguez Losantos phát hiện Ronaldo tương tác với bài đăng.

Việc Ronaldo tương tác với video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt trong bối cảnh tiền đạo người Bồ Đào Nha từng có nhiều màn so tài với Messi trong hơn một thập kỷ qua.

Tuy nhiên, hành động này chỉ thể hiện việc Ronaldo nhấn thích một nội dung trên mạng xã hội, không đồng nghĩa với việc anh đưa ra tuyên bố chính thức về những cáo buộc trong video.

Trước đó, Argentina trải qua hành trình đầy tranh luận để tiến đến trận chung kết World Cup 2026. Đội bóng của Messi lần lượt vượt qua nhiều đối thủ trước khi chạm trán Tây Ban Nha trong trận đấu quyết định tại New Jersey (Mỹ).

Cuối cùng, Argentina thất bại 0-1 sau hiệp phụ trước Tây Ban Nha, qua đó không thể bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới giành được tại Qatar năm 2022.

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Đào Trần

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