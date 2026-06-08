Thông tin mới nhất về tình trạng sức khoẻ của Eriksen

Christian Eriksen đang hồi phục tích cực và có thể sớm xuất viện sau sự cố đổ gục trên sân trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine trước thềm World Cup 2026.

Eriksen có thể xuất viện trong thời gian tới.

Người hâm mộ bóng đá thế giới vừa trải qua một khoảnh khắc thót tim khi Christian Eriksen bất ngờ đổ gục trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine rạng sáng 8/6. Tiền vệ 34 tuổi ôm ngực ở phút 65 trên sân Odense trước khi mất ý thức trong thời gian ngắn. Trận đấu lập tức bị dừng lại và sau đó hủy bỏ trong bầu không khí lo lắng bao trùm sân vận động.

Đây là sự cố khiến nhiều người nhớ lại ký ức ám ảnh tại EURO 2020, thời điểm Eriksen bị ngừng tim trong trận gặp Phần Lan và phải thực hiện hồi sức tim phổi ngay trên sân. May mắn cho tuyển Đan Mạch và người hâm mộ, những tín hiệu ban đầu lần này đều khá tích cực.

Bác sĩ đội tuyển Đan Mạch Morten Boesen xác nhận Eriksen vẫn tỉnh táo, tinh thần tốt và đang ở bên gia đình trong bệnh viện. Đội ngũ y tế kỳ vọng cựu tiền vệ Manchester United có thể sớm được xuất viện trong thời gian tới.

"Tôi đã nói chuyện với Christian vào sáng nay. Cậu ấy ổn và đang có tinh thần rất tốt. Chúng tôi kỳ vọng Christian sẽ sớm được xuất viện và có thể trở về nhà. Chúng tôi đang chăm sóc rất tốt cho các cầu thủ cũng như ban huấn luyện, đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên với họ", Boesen cho biết.

HLV Brian Riemer cũng tiết lộ Eriksen vẫn đủ tỉnh táo để vẫy tay chào các đồng đội khi được đưa rời sân. Theo chiến lược gia này, không ai trong đội tuyển còn tâm trí để tiếp tục thi đấu sau khi chứng kiến sự việc.

Hiện Eriksen tiếp tục trải qua các cuộc kiểm tra chuyên sâu nhằm xác định nguyên nhân chính xác của sự cố. Sự cố lần này chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ lo lắng. Tuy nhiên, việc Eriksen tỉnh táo, giao tiếp bình thường và chuẩn bị xuất viện là tín hiệu đáng mừng nhất.

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