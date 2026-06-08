Phản ứng báo hiệu sự cố của Eriksen

Trước khi đổ gục xuống sân trong trận đấu với Ukraine rạng sáng 8/6, Christian Eriksen có phản ứng khác lạ khi liên tục đưa tay lên ngực.

Phút 65 của trận giao hữu tại Odense, Eriksen bất ngờ đưa tay lên ngực khi bóng đang lăn ở khu vực giữa sân. Các hình ảnh truyền hình cho thấy tiền vệ 34 tuổi có vẻ cảm nhận được điều bất thường trong cơ thể trước khi mất thăng bằng và ngã xuống mặt cỏ.

Eriksen không va chạm với bất kỳ cầu thủ nào. Anh chủ động ôm ngực, bước chậm lại vài nhịp rồi đổ gục. Hành động này lập tức khiến các đồng đội hoảng hốt bởi nó gợi nhớ đến thảm kịch tại EURO 2020, thời điểm trái tim Eriksen ngừng đập trong khoảng 5 phút.

Đội ngũ y tế lập tức lao vào sân. Các cầu thủ hai đội tạo thành vòng tròn để bảo vệ sự riêng tư cho Eriksen trong lúc các bác sĩ tiến hành cấp cứu. Sau khoảng 13 phút, cựu sao Manchester United tỉnh táo trở lại, có thể tự đứng dậy trước khi được đưa tới bệnh viện để kiểm tra chuyên sâu.

Bác sĩ tim mạch Sadi Raza cho rằng phản ứng ôm ngực của Eriksen xuất phát từ cú sốc điện mà thiết bị khử rung tim cấy trong cơ thể (ICD) tạo ra. Theo chuyên gia này, cảm giác khi thiết bị kích hoạt thường giống như bị một vật cứng đập mạnh vào ngực, khiến bệnh nhân phản xạ đưa tay lên vùng tim ngay lập tức.

"Có khả năng, thiết bị phát hiện nhịp tim nguy hiểm và tự động sốc điện để đưa tim trở lại trạng thái bình thường. Đó có thể là lý do khiến Eriksen ôm ngực rồi ngã xuống sân", Raza nhận định.

Hiện nguyên nhân chính xác của vụ việc chưa được công bố. Các bác sĩ sẽ tiến hành phân tích dữ liệu từ ICD để xác định liệu thiết bị phản ứng với một cơn rối loạn nhịp tim thực sự hay chỉ là tín hiệu bất thường. Dù vậy, điều tích cực là Eriksen đã nhanh chóng lấy lại ý thức và được xác nhận trong tình trạng ổn định.