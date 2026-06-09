Dembele muốn Mbappe làm điều chưa từng có

Theo Diario AS, Ousmane Dembele thẳng thắn đề nghị Kylian Mbappe hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn nhằm tối ưu hóa sức mạnh tập thể của đội tuyển Pháp.

Dembele yêu cầu Mbappe tham gia hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn

Theo L'Équipe , đương kim Quả bóng vàng muốn người đồng đội thân thiết thay đổi thói quen thường xuyên né tránh nhiệm vụ hỗ trợ hàng thủ, một vấn đề vốn tồn tại từ lâu trong cách chơi của ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid.

Cơ sở cho yêu cầu này xuất phát từ sự lột xác của chính Dembele dưới triều đại Luis Enrique tại PSG. Trong hai mùa giải qua, cựu cầu thủ Barcelona trở thành hạt nhân trong lối chơi gây áp lực cường độ cao, giúp đại diện Ligue 1 vô địch Champions League 2 lần liên tiếp.

Với kinh nghiệm từ cấp câu lạc bộ, chân chạy cánh sinh năm 1997 tin rằng việc tạo áp lực từ tuyến đầu là chìa khóa để "Gà trống Gaulois" trở thành ứng cử viên thực sự cho chức vô địch thế giới lần thứ ba.

Mối quan hệ mật thiết giữa hai ngôi sao cho phép Dembele đưa ra những tư vấn chuyên môn mà không làm ảnh hưởng đến vai trò thủ quân của Mbappe, qua đó tránh những bất hòa không đáng có trong nội bộ đội tuyển Pháp.

Ở một diễn biến khác, sau khi đánh bại Bắc Ireland với tỷ số 3-1 trong trận giao hữu diễn ra vào rạng sáng 9/6, thầy trò Didier Deschamps sẽ lên đường sang Bắc Mỹ để bắt đầu hành trình tại World Cup 2026. "Les Bleus" nằm ở bảng I cùng Senegal, Na Uy và Iraq.

Sự dí dỏm của Dembele Đêm 11/5, trong Gala bình chọn cho các danh hiệu cá nhân xuất sắc trong mùa giải của Ligue 1, Dembele có tình huống trêu chọc người đồng đội Vitinha khi nhận giải.