Tình thế đảo ngược với Mbappe và Dembele ở tuyển Pháp

Không phải Kylian Mbappe, Ousmane Dembele mới là cầu thủ đang nhận được sự tín nhiệm và ngưỡng mộ nhiều nhất ở tuyển Pháp.

Tình thế đảo ngược với Mbappe ở tuyển Pháp.

Trên hành trình chinh phục World Cup 2026, tuyển Pháp sẽ trông cậy nhiều vào Dembele. Tiền đạo 29 tuổi đang có vị thế đặc biệt trong phòng thay đồ sau những thành công liên tiếp ở cấp CLB.

Dembele hiện là chủ nhân Quả bóng Vàng và đã giành hai chức vô địch Champions League gần nhất, qua đó khẳng định vị thế của một trong những ngôi sao lớn nhất bóng đá thế giới.

Theo L'Equipe, tầm ảnh hưởng của Dembele tại tuyển Pháp đã tăng lên đáng kể trong thời gian qua. Anh hiện là một trong những tiếng nói có trọng lượng nhất trong đội hình và sẵn sàng trao đổi thẳng thắn với các đồng đội, bao gồm cả đội trưởng Mbappe.

Dembele có vai trò quan trọng ở tuyển Pháp. Ảnh: Reuters.

Nguồn tin này cho biết Dembele từng góp ý với Mbappe về việc cần tích cực hỗ trợ phòng ngự hơn để phù hợp với lối chơi tập thể và tinh thần chung của đội tuyển. Những cuộc trao đổi giữa hai ngôi sao luôn diễn ra trong bầu không khí tôn trọng, đôi khi mang tính hài hước nhưng cũng có lúc rất nghiêm túc.

Theo L'Equipe, mối quan hệ giữa Dembele và Mbappe ngày càng bền chặt sau nhiều năm sát cánh cùng nhau trong màu áo tuyển Pháp. Sự thấu hiểu cả trong lẫn ngoài sân cỏ được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp "Les Bleus" duy trì sự đoàn kết trước thềm World Cup.

Với tư cách đương kim á quân, thầy trò HLV Didier Deschamps đặt mục tiêu rất rõ ràng: lần thứ ba liên tiếp góp mặt trong trận chung kết và hướng tới chức vô địch thế giới thứ ba trong lịch sử.

World Cup 2026: Đội tuyển Pháp và hành trình tìm lại ngôi vương đã mất Không quá khi nói Pháp là đội sở hữu thành tích tốt nhất tại những kỳ World Cup gần đây. Mùa hè 2026, họ được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch.