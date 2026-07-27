Indonesia đè bẹp Campuchia ở ASEAN Cup

Tối 27/7, Indonesia dễ dàng đè bẹp Campuchia với tỷ số 5-1 tại bảng A ASEAN Cup 2026 nhờ cú hat-trick của tiền đạo trẻ Mitchell Baker.

Highlights Indonesia 5-1 Campuchia Tối 27/7, Indonesia vượt qua Campuchia với tỷ số 5-1 ở lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026

Tâm điểm trong chiến thắng hủy diệt của đội chủ nhà là màn trình diễn ấn tượng đến từ tiền đạo trẻ Mitchell Baker với một cú hat-trick đẳng cấp.

Ngay từ phút thứ 6, chân sút chơi tại MLS mở tỷ số bằng pha không chiến dũng mãnh. Đến phút 16, anh nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp nhịp nhàng với đồng đội. Baker hoàn tất ngày thi đấu thăng hoa ở phút 56 bằng một cú đánh đầu hiểm hóc từ đường kiến tạo của Thom Haye, hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình.

Mitchell Baker đóng góp 3 bàn thắng giúp Indonesia đánh bại Campuchia với tỷ số 4-1. Ảnh: Bola.

Bên cạnh sự tỏa sáng cá nhân của Baker, lối chơi tập thể của Indonesia cũng vận hành rất trơn tru. Sandy Walsh đóng góp bàn thắng thứ ba ở phút 24 từ một tình huống phạt góc, giúp đội bóng xứ vạn đảo sớm định đoạt số phận trận đấu ngay trong hiệp một. Dù Campuchia có được bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở đầu hiệp hai nhờ tận dụng sai lầm của thủ môn Nadeo, chừng ấy là không đủ để ngăn cản sức mạnh của đội chủ nhà.

Trong những phút còn lại, Indonesia thi đấu thong dong và thực hiện nhiều sự thay đổi người nhằm bảo toàn thể lực cho các trụ cột. Dù vậy, tập thể này vẫn có thêm bàn thắng thứ 5 ở phút 85 do công của Ravens sau sai lầm của hàng thủ đối phương.

Chiến thắng dễ dàng giúp Indonesia khởi đầu suôn sẻ tại ASEAN Cup 2026. Họ có cùng 3 điểm với tuyển Việt Nam nhưng xếp dưới do thua chỉ số phụ (+4 so với +7). Theo lịch thi đấu, "Garuda" sẽ chạm trán Timor-Leste vào ngày 31/7 tới.

Xếp hạng bảng A ASEAN Cup 2026 sau loạt trận tối 27/7. Đồ họa: ASEAN United FC.