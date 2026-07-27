Indonesia đè bẹp Campuchia ở ASEAN Cup

Tâm điểm trong chiến thắng hủy diệt của đội chủ nhà là màn trình diễn ấn tượng đến từ tiền đạo trẻ Mitchell Baker với một cú hat-trick đẳng cấp.
Ngay từ phút thứ 6, chân sút chơi tại MLS mở tỷ số bằng pha không chiến dũng mãnh. Đến phút 16, anh nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp nhịp nhàng với đồng đội. Baker hoàn tất ngày thi đấu thăng hoa ở phút 56 bằng một cú đánh đầu hiểm hóc từ đường kiến tạo của Thom Haye, hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình.
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Mitchell Baker đóng góp 3 bàn thắng giúp Indonesia đánh bại Campuchia với tỷ số 4-1. Ảnh: Bola.
Chiến thắng dễ dàng giúp Indonesia khởi đầu suôn sẻ tại ASEAN Cup 2026. Họ có cùng 3 điểm với tuyển Việt Nam nhưng xếp dưới do thua chỉ số phụ (+4 so với +7). Theo lịch thi đấu, "Garuda" sẽ chạm trán Timor-Leste vào ngày 31/7 tới.
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Xếp hạng bảng A ASEAN Cup 2026 sau loạt trận tối 27/7. Đồ họa: ASEAN United FC.
Tinh thần bóng đá Việt Nam
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