Thứ hạng FIFA của tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam vững vàng trong top 100 thế giới, trong khi Indonesia có màn tăng tốc ngoạn mục khiến cuộc đua ngôi vị số một Đông Nam Á dần nóng lên.

Tuyển Việt Nam duy trì vị thế trong top 100 thế giới.

Dù không tham dự đợt FIFA Days tháng 6, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vững vị trí thứ 99 thế giới với 1.225,68 điểm. Việc không thi đấu khiến "Những chiến binh sao vàng" không được cộng thêm điểm số, nhưng cũng không bị trừ điểm, qua đó tiếp tục duy trì chỗ đứng trong top 100 FIFA và giữ vị trí thứ 2 khu vực Đông Nam Á.

Thái Lan dẫn đầu ASEAN nhưng tụt một bậc xuống hạng 94 thế giới. "Voi chiến" sở hữu 1.250,8 điểm, giảm 1,33 điểm so với kỳ xếp hạng trước. Khoảng cách giữa Thái Lan và Việt Nam hiện chỉ còn hơn 25 điểm, hứa hẹn cuộc cạnh tranh hấp dẫn cho vị trí số một khu vực trong thời gian tới.

Đội tuyển có màn bứt phá ấn tượng nhất Đông Nam Á là Indonesia. Nhờ những chiến thắng trước Oman và Mozambique, đội bóng xứ vạn đảo được cộng tới 12,25 điểm, tăng 4 bậc lên vị trí 118 thế giới. Đây cũng là mức tăng hạng lớn nhất trong số các đội Đông Nam Á ở kỳ cập nhật lần này.

Philippines và Malaysia cũng cải thiện đáng kể thứ hạng khi lần lượt đứng thứ 135 và 136 thế giới. Trong khi đó, Singapore tụt một bậc xuống hạng 148, còn Myanmar giữ nguyên vị trí 158.

Ở nhóm cuối khu vực, Campuchia tăng 2 bậc lên hạng 175 thế giới sau khi tích lũy thêm 10,78 điểm. Lào đứng thứ 185, Brunei xếp hạng 194 và Timor Leste đứng thứ 201.

Với hơn nửa năm phía trước, cuộc đua giành ngôi vị đội tuyển số một Đông Nam Á trong năm 2026 còn rất rộng mở. Thái Lan đang nắm lợi thế, nhưng Việt Nam và đặc biệt Indonesia hoàn toàn có thể tạo nên những thay đổi lớn trong các đợt FIFA Days sắp tới.

Thứ hạng FIFA của các đội tuyển Đông Nam Á.