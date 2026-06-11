Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thứ hạng FIFA của tuyển Việt Nam

  • Thứ năm, 11/6/2026 15:48 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Tuyển Việt Nam vững vàng trong top 100 thế giới, trong khi Indonesia có màn tăng tốc ngoạn mục khiến cuộc đua ngôi vị số một Đông Nam Á dần nóng lên.

Tuyển Việt Nam duy trì vị thế trong top 100 thế giới.

Dù không tham dự đợt FIFA Days tháng 6, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vững vị trí thứ 99 thế giới với 1.225,68 điểm. Việc không thi đấu khiến "Những chiến binh sao vàng" không được cộng thêm điểm số, nhưng cũng không bị trừ điểm, qua đó tiếp tục duy trì chỗ đứng trong top 100 FIFA và giữ vị trí thứ 2 khu vực Đông Nam Á.

Thái Lan dẫn đầu ASEAN nhưng tụt một bậc xuống hạng 94 thế giới. "Voi chiến" sở hữu 1.250,8 điểm, giảm 1,33 điểm so với kỳ xếp hạng trước. Khoảng cách giữa Thái Lan và Việt Nam hiện chỉ còn hơn 25 điểm, hứa hẹn cuộc cạnh tranh hấp dẫn cho vị trí số một khu vực trong thời gian tới.

Đội tuyển có màn bứt phá ấn tượng nhất Đông Nam Á là Indonesia. Nhờ những chiến thắng trước Oman và Mozambique, đội bóng xứ vạn đảo được cộng tới 12,25 điểm, tăng 4 bậc lên vị trí 118 thế giới. Đây cũng là mức tăng hạng lớn nhất trong số các đội Đông Nam Á ở kỳ cập nhật lần này.

Philippines và Malaysia cũng cải thiện đáng kể thứ hạng khi lần lượt đứng thứ 135 và 136 thế giới. Trong khi đó, Singapore tụt một bậc xuống hạng 148, còn Myanmar giữ nguyên vị trí 158.

Ở nhóm cuối khu vực, Campuchia tăng 2 bậc lên hạng 175 thế giới sau khi tích lũy thêm 10,78 điểm. Lào đứng thứ 185, Brunei xếp hạng 194 và Timor Leste đứng thứ 201.

Với hơn nửa năm phía trước, cuộc đua giành ngôi vị đội tuyển số một Đông Nam Á trong năm 2026 còn rất rộng mở. Thái Lan đang nắm lợi thế, nhưng Việt Nam và đặc biệt Indonesia hoàn toàn có thể tạo nên những thay đổi lớn trong các đợt FIFA Days sắp tới.

FIFA anh 1

Thứ hạng FIFA của các đội tuyển Đông Nam Á.

Italy thua vẫn tăng hạng FIFA, nghịch lý gây tranh cãi

Bị loại khỏi World Cup sau thất bại trước Bosnia, tuyển Italy vẫn tăng một bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

08:14 4/4/2026

Tuyển Việt Nam tụt hạng FIFA

Bảng xếp hạng FIFA chứng kiến những biến động liên tục chưa từng có, khi cơ quan quản lý bóng đá thế giới áp dụng cơ chế cập nhật điểm theo thời gian thực.

17:40 2/4/2026

Ngôi số 1 thế giới của FIFA đổi chủ

Tuyển Pháp vươn lên vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, vượt qua Tây Ban Nha sau loạt trận quốc tế ấn tượng.

18:02 1/4/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

FIFA FIFA FIFA

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Bo Dao Nha doi mat nghich ly mang ten Ronaldo hinh anh

Bồ Đào Nha đối mặt nghịch lý mang tên Ronaldo

21 phút trước 16:06 11/6/2026

0

Huyền thoại John Barnes cho rằng sự phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo có thể khiến Bồ Đào Nha không phát huy hết tiềm năng của dàn sao đang ở độ chín tại World Cup 2026.

Co bap tuyen Thuy Si 'dot mat' fan tren bai bien hinh anh

Cơ bắp tuyển Thụy Sĩ 'đốt mắt' fan trên bãi biển

23 phút trước 16:04 11/6/2026

0

Trong lúc nhiều đội tuyển căng mình đối phó với thời tiết khắc nghiệt và các sự cố ngoài sân cỏ, Thụy Sĩ chọn cách giảm áp lực bằng một ngày thư giãn trên bãi biển trước giờ G.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý