Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Italy thua vẫn tăng hạng FIFA, nghịch lý gây tranh cãi

  • Thứ bảy, 4/4/2026 08:14 (GMT+7)
Bị loại khỏi World Cup sau thất bại trước Bosnia, tuyển Italy vẫn tăng một bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Tuyển Italy đang khủng hoảng.

Thất bại trên chấm luân lưu trước Bosnia tại Zenica không chỉ khiến Italy lỡ hẹn World Cup lần thứ ba liên tiếp, mà còn kéo theo hàng loạt biến động lớn. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) Giuseppe Gravina từ chức, HLV Gennaro Gattuso rời ghế, còn trưởng đoàn Gianluigi Buffon cũng nói lời chia tay.

Trong bối cảnh bóng đá Italy rơi vào khủng hoảng, bảng xếp hạng FIFA lại mang đến một chi tiết gây bất ngờ. Dù bị loại sớm, “Azzurri” vẫn tăng một bậc, vươn lên vị trí thứ 12 thế giới. Tuy nhiên, điều này không giúp xoa dịu sự thất vọng của người hâm mộ, khi Italy vẫn là đội bóng lớn duy nhất đứng ngoài top 10.

Ở nhóm đầu, tuyển Pháp vươn lên chiếm ngôi số một sau khi tăng hai bậc, qua đó vượt qua Tây Ban Nha. Nhà đương kim vô địch thế giới Argentina giữ vị trí trên bục cao, trong khi Anh tiếp tục đứng thứ tư. Bồ Đào Nha leo lên vị trí thứ năm, vượt qua Brazil của HLV Carlo Ancelotti.

Các vị trí tiếp theo không có nhiều biến động. Hà Lan xếp trên Morocco, Bỉ và Đức. Croatia đứng thứ 11, nhưng giờ xếp sau Italy khi đội bóng áo thiên thanh nhích lên một bậc. Colombia cũng cải thiện thứ hạng và vượt qua Senegal.

Ở chiều ngược lại, Bosnia, đội đánh bại Italy để giành vé dự World Cup, là cái tên tăng mạnh nhất trong nhóm liên quan. Đội bóng này tăng sáu bậc, lên vị trí thứ 65 thế giới.

Nghịch lý của Italy phản ánh cách tính điểm của FIFA, vốn dựa trên chu kỳ tích lũy kết quả thay vì một trận đấu đơn lẻ. Tuy vậy, với người hâm mộ, việc tăng hạng trong thời điểm đội tuyển thất bại nặng nề chỉ càng làm rõ khoảng cách giữa con số và thực tế sân cỏ.

Hà Trang

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Gattuso tu chuc hinh anh

0

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý