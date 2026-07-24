Mourinho ưu ái Mbappe

Theo L'Equipe, huấn luyện viên Jose Mourinho coi Kylian Mbappe là nhân vật trung tâm trong đội hình Real Madrid ở mùa giải 2026/2027.

Jose Mourinho coi Kylian Mbappe là hạt nhân trong lối chơi của Real Madrid.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đặt mục tiêu biến Mbappe thành một cầu thủ có hiệu suất và tầm ảnh hưởng tương đương với Cristiano Ronaldo thời kỳ đỉnh cao.

Bất chấp việc sở hữu hàng loạt ngôi sao như Vinicius Junior hay Jude Bellingham, Mourinho muốn xây dựng lối chơi xung quanh tuyển thủ Pháp để tối ưu hóa hiệu suất và chấm dứt tình trạng thiếu ổn định của hàng công thời gian qua.

Thực tế cho thấy, dù sở hữu dàn nhân sự hùng hậu bao gồm cả Rodrygo, Brahim Diaz hay tài năng trẻ Endrick, "Los Blancos" vẫn đối mặt với bài toán dung hòa giữa Mbappe và Vinicius khi cả hai đều muốn chiếm vị trí trung tâm.

Sau những cách tiếp cận khác nhau từ các huấn luyện viên tiền nhiệm như Carlo Ancelotti, Xabi Alonso hay Alvaro Arbeloa, Mourinho được kỳ vọng sẽ thiết lập một trật tự mới, nơi Mbappe đóng vai trò thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi.

Chiến lược này sớm lộ diện qua các bản hợp đồng bổ sung trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Việc chiêu mộ Ibrahima Konate và Bernardo Silva, những người có mối quan hệ thân thiết với Mbappe từ cấp độ đội tuyển và câu lạc bộ cũ, được xem là bước đi nhằm tạo ra hệ sinh thái hỗ trợ tối đa cho tiền đạo sinh năm 1998.

Vai trò của Mbappe cũng sẽ có sự thay đổi lớn dưới thời Mourinho. Anh sẽ không còn thi đấu như một tiền đạo cắm thuần túy mà được kéo lùi sâu hơn để tham gia vào quá trình xây dựng lối chơi . Đồng thời, tuyển thủ Pháp cũng đảm nhận nhiều nhiệm vụ phòng ngự hơn để đảm bảo tính cân bằng cho đội hình.

Nếu Mourinho dẫn dắt Real Madrid, ai mừng ai lo? Không còn là cái tên xa lạ bởi cá tính đặc biệt. Xuyên suốt sự nghiệp, không ít cầu thủ thành công khi đồng hành cùng ông nhưng cũng không ít trở nên mất hút dưới trướng ''Người đặc biệt''.