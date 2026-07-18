Mourinho nghi ngờ Mbappe

HLV Jose Mourinho yêu cầu Real Madrid giữ chân Gonzalo Garcia vì cho rằng cả Kylian Mbappe lẫn Endrick chưa phải mẫu trung phong cắm lý tưởng.

Mourinho chưa hoàn toàn tin tưởng Mbappe.

Theo AS, Gonzalo từng được xem là một trong những cầu thủ có khả năng rời Bernabeu trong mùa hè này. Real Madrid hiện định giá chân sút 22 tuổi khoảng 60 triệu euro. Tuy nhiên, sau khi đánh giá lực lượng hiện có, Mourinho yêu cầu ban lãnh đạo giữ lại tài năng trưởng thành từ lò đào tạo đội bóng.

Nhà cầm quân 63 tuổi cho rằng đội hình Real lúc này thiếu một "số 9" cổ điển. Trong cách nhìn của Mourinho, Mbappe là mẫu tiền đạo toàn diện, có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công nhưng không phải trung phong cắm đúng nghĩa. Trong khi đó, Endrick được đánh giá phù hợp hơn khi hoạt động lệch cánh hoặc đá như một tiền đạo lùi, thay vì làm mũi nhọn duy nhất trên hàng công.

Do đó, Mourinho muốn trao cơ hội cho Gonzalo, mẫu tiền đạo sở hữu nền tảng thể chất tốt, khả năng tì đè và hoạt động hiệu quả trong vòng cấm. Sau kỳ nghỉ hè, cầu thủ người Tây Ban Nha trở lại với trạng thái thể lực sung mãn và gây ấn tượng mạnh với ban huấn luyện.

Gonzalo cũng có một mùa giải đáng chú ý khi ghi 8 bàn chỉ sau 1.471 phút thi đấu cho đội một ở mùa 2025/26. Trước đó, anh còn giành danh hiệu Vua phá lưới FIFA Club World Cup, qua đó củng cố thêm niềm tin từ Mourinho.

Theo kế hoạch, Gonzalo khả năng được đá chính trong trận giao hữu với Fiorentina ngày 1/8 tại Áo. Mbappe sẽ nghỉ ngơi sau World Cup 2026, còn Endrick được cho là chưa sẵn sàng thi đấu. Đây sẽ là cơ hội vàng để Gonzalo ghi điểm với Mourinho.