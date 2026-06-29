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Thể thao

Real Madrid ra giá bán Camavinga

  • Thứ hai, 29/6/2026 06:55 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Real Madrid sẵn sàng bán Eduardo Camavinga, nhưng tương lai của tiền vệ người Pháp vẫn phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của HLV Jose Mourinho.

Camavinga có thể rời Real Madrid.

Theo AS, ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha muốn thanh lý một số cầu thủ trước khi tiếp tục chiêu mộ tân binh nhằm cân bằng quỹ lương cũng như tạo nguồn tài chính cho các thương vụ mới. Trong danh sách này, Camavinga được xem là ứng viên hàng đầu có thể bị bán.

Nguồn tin cho biết Real Madrid chỉ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được lời đề nghị từ 60 triệu euro trở lên dành cho tiền vệ người Pháp. Mức giá được cho là phù hợp với giá trị và tiềm năng của cầu thủ 23 tuổi khi anh vẫn nhận được sự quan tâm từ nhiều ông lớn châu Âu.

Hiện hàng loạt CLB tại Anh, Italy và Pháp theo dõi sát tình hình của Camavinga. Trong số đó, Inter Milan và Paris Saint-Germain sẵn sàng tham gia cuộc đua giành chữ ký của tuyển thủ Pháp nếu Real Madrid bật đèn xanh.

Về phía Camavinga, anh ưu tiên gắn bó với sân Santiago Bernabeu và chưa có ý định tìm kiếm bến đỗ mới. Tuy nhiên, tương lai của tiền vệ này được cho là phụ thuộc rất nhiều vào quan điểm của HLV Jose Mourinho.

Sau kỳ nghỉ hè, Camavinga dự kiến trở lại đại bản doanh Real Madrid vào ngày 13/7 để kiểm tra y tế trước khi bước vào giai đoạn tập huấn tiền mùa giải. Cuộc gặp riêng giữa anh và Mourinho được xem là bước ngoặt quan trọng, quyết định liệu tiền vệ người Pháp có tiếp tục khoác áo "Los Blancos" hay buộc phải cân nhắc một bến đỗ mới trong sự nghiệp.

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Minh Nghi

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  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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