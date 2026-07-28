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Thể thao

Chủ tịch FIFA bị điều tra

  • Thứ ba, 28/7/2026 17:44 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Ông Gianni Infantino bị điều tra tại Mỹ, liên quan đến những tranh cãi xung quanh công tác tổ chức và chính sách bán vé World Cup 2026.

Ông Infantino gặp rắc rối.

Theo The Guardian, giới chức Mỹ mở cuộc điều tra và yêu cầu FIFA cung cấp nhiều tài liệu, bao gồm hồ sơ, thư từ, các khoản thanh toán, quà tặng, lợi ích cũng như nhật ký ra vào văn phòng của ông Infantino trong những giai đoạn liên quan.

Phía Mỹ cũng tập trung xem xét chính sách phân phối vé của World Cup 2026, đặc biệt là việc FIFA áp dụng mô hình "dynamic pricing" (định giá linh hoạt). Đây là cơ chế điều chỉnh giá vé theo nhu cầu thị trường, khiến giá bán nhiều trận đấu tăng mạnh so với mức khởi điểm và vấp phải không ít phản ứng từ người hâm mộ.

Tại World Cup 2026, chính sách trên tạo nên nhiều tranh cãi khi giá vé ở một số trận đấu được cho là tăng lên rất cao, khiến nhiều CĐV gặp khó khăn trong việc tiếp cận ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Cuộc điều tra được cho là sẽ làm rõ quá trình xây dựng và triển khai chính sách bán vé, cũng như các quyết định liên quan đến hoạt động thương mại của FIFA trước thềm World Cup 2026. Đến thời điểm hiện tại, FIFA và Chủ tịch Gianni Infantino chưa đưa ra bình luận.

World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico với quy mô mở rộng lên 48 đội tuyển, trở thành kỳ World Cup lớn nhất lịch sử. Tuy nhiên, bên cạnh những kỳ vọng về chuyên môn, giải đấu cũng đối mặt với nhiều tranh cãi liên quan đến công tác tổ chức.

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FIFA FIFA FIFA

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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