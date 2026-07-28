Siêu phẩm World Cup đổi đời Cabral

Cú cứa lòng tuyệt đẹp của Sidny Lopes Cabral trong trận Cape Verde gặp Argentina ở vòng 32 đội được FIFA vinh danh là Bàn thắng đẹp nhất World Cup 2026.

Phản ứng "không thể tin nổi" của Sidny Cabral khi lập siêu phẩm vào lưới Argentina. Ảnh: Reuters.

Sidny Lopes Cabral không thể giúp Cape Verde tạo nên cú sốc trước Argentina, nhưng khoảnh khắc lóe sáng của anh đã đi vào lịch sử World Cup 2026.

Hậu vệ người Cape Verde giành giải Hyundai Goal of the Tournament với siêu phẩm trong trận thua Argentina 2-3 ở vòng 32 đội hôm 4/7. Pha lập công của Cabral vượt qua hai ứng viên nặng ký khác là Eldor Shomurodov (Uzbekistan) và Wilson Isidor (Haiti).

Trong trận đấu diễn ra tại Miami (Mỹ), Cape Verde khiến Argentina gặp rất nhiều khó khăn. Khi tỷ số đang là 1-2 ở hiệp phụ, Cabral nhận bóng bên cánh trái, xử lý khéo léo vượt qua Alexis Mac Allister rồi tung cú cứa lòng bằng chân phải đưa bóng vào góc cao khung thành Emiliano Martinez.

“Sau khi vượt qua đối thủ, tôi thấy khoảng trống và nghĩ: Hãy thử xem sao. Tôi nhắm vào góc cao và thực hiện cú sút thật tốt”, Cabral chia sẻ.

Cầu thủ 23 tuổi thừa nhận không thể tin vào khoảnh khắc ấy. “Khi nhìn thấy bóng bay vào góc cao, tôi nghĩ 'Mình vừa làm điều gì vậy?' rồi nhìn các đồng đội, tất cả đều hét lên, ôm đầu vì sung sướng”, anh nói thêm.

Sau bàn thắng, Cabral chạy thẳng về phía khán đài để chia vui với gia đình. Tuy nhiên, mẹ anh, bà Teresa, lại ngất xỉu vì quá xúc động.

Cabral cũng nhận được lời chúc từ Marcelo, huyền thoại bóng đá Brazil và Real Madrid. Marcelo tiết lộ đã bình chọn bàn thắng của cầu thủ Cape Verde là đẹp nhất giải.

Câu chuyện của Cabral càng đặc biệt khi chỉ ba năm trước, anh còn thi đấu ở giải hạng năm nước Đức và phải dùng túi rác làm rèm cửa trong căn phòng thuê. Giờ đây, anh chính thức sở hữu một trong những danh hiệu cá nhân danh giá nhất World Cup 2026.

Cape Verde gỡ hòa 2-2 trước Argentina Sáng 4/7, Sidny Lopes Cabral có pha cứa lòng đẳng cấp vào lưới Argentina, cân bằng tỷ số 2-2 cho Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.