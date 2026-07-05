Cape Verde trở về như những người hùng

Những hình ảnh CĐV phủ kín đường phố, giương cao quốc kỳ và chờ đón các cầu thủ cho thấy hành trình của Cape Verde để lại dư âm lớn. Đó không chỉ là sự cổ vũ dành cho một đội bóng, mà còn là lời khẳng định về niềm tự hào của một dân tộc đang tìm thấy tiếng nói mạnh mẽ hơn trên bản đồ bóng đá thế giới.