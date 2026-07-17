Đội duy nhất khiến cả Argentina lẫn Tây Ban Nha khốn đốn

Cape Verde trở thành hiện tượng đặc biệt của World Cup 2026 khi là tên tuổi duy nhất khiến cả hai đội vào chung kết là Argentina và Tây Ban Nha không thể khuất phục trong 90 phút.

Cape Verde có hành trình cổ tích tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 16/7, Argentina ngược dòng thắng Anh 2-1 để giành vé vào chung kết World Cup 2026, nơi họ chạm trán Tây Ban Nha. Trước màn so tài tranh ngôi vô địch, hành trình của hai ông lớn càng làm nổi bật chiến tích của Cape Verde, đội bóng duy nhất khiến cả hai phải chật vật trong thời gian thi đấu chính thức.

Ở vòng bảng, đại diện châu Phi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0. Đây là một trong những bất ngờ lớn nhất giải đấu. Thủ môn Vozinha trở thành người hùng với 7 pha cứu thua xuất sắc, qua đó được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) bầu là cầu thủ hay nhất trận.

Màn trình diễn chói sáng của thủ thành 40 tuổi nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội khi tài khoản Instagram của anh tăng từ khoảng 25.000 lên hơn 13 triệu người theo dõi chỉ sau một trận đấu, và hiện đã cán mốc gần 30 triệu.

Khi Tây Ban Nha tiến vào chung kết, giá trị của trận hòa ấy càng được khẳng định. Cape Verde là đội duy nhất khép lại 90 phút trước "La Roja" mà không để lọt lưới. Từ vòng bảng đến bán kết, mọi đối thủ khác đều phải nhận bàn thua trước đoàn quân của HLV Luis de la Fuente.

Không chỉ gây khó cho Tây Ban Nha, Cape Verde còn khiến Argentina lao đao ở vòng knock-out. Hai đội hòa nhau 1-1 sau 90 phút thi đấu. Chỉ đến hiệp phụ, Lionel Messi và đồng đội mới giành chiến thắng 3-2 để giành vé đi tiếp.

Màn trình diễn trước hai ứng viên vô địch giúp Cape Verde khép lại kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử bằng dấu ấn đậm nét. Họ trở thành đội tân binh đầu tiên sau 16 năm góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của World Cup, vượt xa mọi kỳ vọng trước giải.

Với riêng Vozinha, giải đấu còn mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp. Sau chuỗi màn trình diễn xuất sắc trước các đội tuyển hàng đầu thế giới, thủ môn kỳ cựu đã nhận được sự chú ý toàn cầu.

Cape Verde gỡ hòa 2-2 trước Argentina Sáng 4/7, Sidny Lopes Cabral có pha cứa lòng đẳng cấp vào lưới Argentina, cân bằng tỷ số 2-2 cho Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.