Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Đội duy nhất khiến cả Argentina lẫn Tây Ban Nha khốn đốn

  • Thứ sáu, 17/7/2026 05:48 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cape Verde trở thành hiện tượng đặc biệt của World Cup 2026 khi là tên tuổi duy nhất khiến cả hai đội vào chung kết là Argentina và Tây Ban Nha không thể khuất phục trong 90 phút.

Argentina ảnh 1

Cape Verde có hành trình cổ tích tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 16/7, Argentina ngược dòng thắng Anh 2-1 để giành vé vào chung kết World Cup 2026, nơi họ chạm trán Tây Ban Nha. Trước màn so tài tranh ngôi vô địch, hành trình của hai ông lớn càng làm nổi bật chiến tích của Cape Verde, đội bóng duy nhất khiến cả hai phải chật vật trong thời gian thi đấu chính thức.

Ở vòng bảng, đại diện châu Phi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0. Đây là một trong những bất ngờ lớn nhất giải đấu. Thủ môn Vozinha trở thành người hùng với 7 pha cứu thua xuất sắc, qua đó được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) bầu là cầu thủ hay nhất trận.

Màn trình diễn chói sáng của thủ thành 40 tuổi nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội khi tài khoản Instagram của anh tăng từ khoảng 25.000 lên hơn 13 triệu người theo dõi chỉ sau một trận đấu, và hiện đã cán mốc gần 30 triệu.

Khi Tây Ban Nha tiến vào chung kết, giá trị của trận hòa ấy càng được khẳng định. Cape Verde là đội duy nhất khép lại 90 phút trước "La Roja" mà không để lọt lưới. Từ vòng bảng đến bán kết, mọi đối thủ khác đều phải nhận bàn thua trước đoàn quân của HLV Luis de la Fuente.

Không chỉ gây khó cho Tây Ban Nha, Cape Verde còn khiến Argentina lao đao ở vòng knock-out. Hai đội hòa nhau 1-1 sau 90 phút thi đấu. Chỉ đến hiệp phụ, Lionel Messi và đồng đội mới giành chiến thắng 3-2 để giành vé đi tiếp.

Màn trình diễn trước hai ứng viên vô địch giúp Cape Verde khép lại kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử bằng dấu ấn đậm nét. Họ trở thành đội tân binh đầu tiên sau 16 năm góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của World Cup, vượt xa mọi kỳ vọng trước giải.

Với riêng Vozinha, giải đấu còn mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp. Sau chuỗi màn trình diễn xuất sắc trước các đội tuyển hàng đầu thế giới, thủ môn kỳ cựu đã nhận được sự chú ý toàn cầu.

Messi là 'phù thủy bóng đá', nhưng Argentina vẫn gây tranh cãi

Argentina cho thấy sức mạnh đáng sợ để vào chung kết World Cup, nhưng những màn khiêu khích và cách ăn mừng gây tranh cãi tiếp tục khiến họ trở thành đội bóng khó được yêu mến.

11 giờ trước

Martinez ôm Mainoo sau trận

Sáng 16/7, Lisandro Martinez tìm đến an ủi Kobbie Mainoo sau khi Argentina hạ tuyển Anh với tỷ số 2-1 ở bán kết World Cup 2026.

12 giờ trước

Khoảnh khắc World Cup: 'Ngả mũ' với Messi và Argentina

Ở trận bán kết còn lại của World Cup 2026, Argentina đã lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh với tỷ số chung cuộc 2-1 để giành quyền đi tiếp.

12 giờ trước

Cape Verde gỡ hòa 2-2 trước Argentina Sáng 4/7, Sidny Lopes Cabral có pha cứa lòng đẳng cấp vào lưới Argentina, cân bằng tỷ số 2-2 cho Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Argentina Tuyển Cape Verde Cape Verde Tây Ban Nha tuyển Argentina World Cup 2026

    Đọc tiếp

    Rashford lỡ thời cơ rời MU với giá hời

    Rashford lỡ thời cơ rời MU với giá hời

    5 phút trước 07:20 17/7/2026

    0

    Điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 40 triệu bảng của Marcus Rashford hết hiệu lực vào ngày 15/7, giúp MU giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn tương lai của tiền đạo người Anh.

    Lý do Mainoo bị lãng quên ở tuyển Anh

    Lý do Mainoo bị lãng quên ở tuyển Anh

    12 phút trước 07:13 17/7/2026

    0

    Vai trò của tiền vệ Kobbie Mainoo ở tuyển Anh bị truyền thông nước này đem ra mổ xẻ sau thất bại 1-2 trước Argentina tại bán kết World Cup 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý