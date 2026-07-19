Màn đổi đời ngoạn mục của Vozinha

Thủ môn Vozinha trở thành hiện tượng sau kỳ World Cup 2026 thành công cùng tuyển Cape Verde.

Vozinha chụp ảnh cùng Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino. Ảnh: Reuters.

Hôm 18/7, Vozinha góp mặt trong trận đấu quy tụ các huyền thoại thể thao tại New York (Mỹ), thuộc sự kiện Fanatics Fest. Đây là chương trình quy tụ hàng loạt tên tuổi nổi tiếng của làng bóng đá thế giới. Những cựu danh thủ như Cafu, Javier Zanetti, John Terry, David Trezeguet hay Rene Higuita đều góp mặt trong trận đấu giao hữu đặc biệt.

Không chỉ có các ngôi sao sân cỏ, sự kiện còn chào đón nhiều huyền thoại ở các môn thể thao khác, trong đó có tay vợt lừng danh Novak Djokovic. Giữa dàn tên tuổi đình đám, sự góp mặt của Vozinha được xem là điểm nhấn thú vị, cho thấy sức ảnh hưởng lớn của thủ thành người Cape Verde.

Vozinha sánh vai cùng hàng loạt tên tuổi lớn.

Xuất hiện tại sự kiện, thủ môn 40 tuổi liên tục được người hâm mộ và các khách mời xin chụp ảnh lưu niệm. Vozinha tỏ ra thoải mái và đầy tự tin, góp phần tạo nên bầu không khí sôi động, vui vẻ.

Tại World Cup 2026, Vozinha mang đến một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nhất. Dù Cape Verde không được đánh giá cao trước giải, đội tuyển châu Phi vẫn gây bất ngờ bằng lối chơi kiên cường, trong đó thủ môn sinh năm 1986 nhiều lần tỏa sáng với những pha cứu thua xuất sắc trước các đối thủ mạnh.

Hiện tại, Vozinha vẫn là cầu thủ tự do sau khi chia tay Chaves. Anh nhận được nhiều lời mời thi đấu từ các đội bóng trên khắp thế giới. Chia sẻ với Marca, Vozinha nhấn mạnh điều quan trọng nhất lúc này không phải là danh tiếng sau World Cup mà là cơ hội tiếp tục được chơi bóng đỉnh cao.

Khung cảnh khó tin khi Cape Verde trở về từ World Cup 2026 Chiều 5/7, đội tuyển Cape Verde trở về trong sự chào đón cuồng nhiệt của hàng nghìn người dân sau hành trình lịch sử tại World Cup 2026.