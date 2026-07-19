Tuyển Anh đánh bại Pháp trong trận cầu 10 bàn thắng

Rạng sáng 19/7, Anh thắng Pháp 6-4 ở trận tranh hạng ba World Cup 2026 tại Miami (Mỹ).

Khán giả ở Hard Rock đã chứng kiến một trong những trận tranh hạng ba điên rồ và hấp dẫn nhất lịch sử World Cup. Không có sự toan tính, không có những đôi chân nặng nề sau nỗi thất vọng ở bán kết, Anh và Pháp lao vào nhau bằng thứ bóng đá tấn công rực lửa, tạo nên màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở với 10 bàn thắng.

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, tốc độ trận đấu đã được đẩy lên đến mức chóng mặt. Các đợt phản công nối tiếp nhau khiến khán giả trên sân Hard Rock gần như không có lấy một giây để thở. Thậm chí, trọng tài chính cũng phải nhăn mặt vì bị căng cơ sau hàng loạt pha tăng tốc liên tục để theo kịp những tình huống ăn miếng trả miếng ở hai đầu sân.

Tuyển Anh và Pháp để lại ấn tượng đẹp ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Không có Harry Kane hay Jude Bellingham trong đội hình xuất phát, nhưng tuyển Anh vẫn chơi thứ bóng đá bùng nổ. Declan Rice mở màn, Ezri Konsa góp công trước khi Bukayo Saka trở thành ngôi sao sáng nhất với cú hat-trick lịch sử. Ngôi sao Arsenal ghi dấu ấn bằng ba pha lập công lạnh lùng, trở thành một trong bốn cầu thủ từng lập hat-trick cho đội tuyển Anh tại các kỳ World Cup.

Bên kia chiến tuyến, Kylian Mbappe thêm một lần chứng minh vì sao anh là biểu tượng của bóng đá thế hệ mới. Cú đúp cùng một đường kiến tạo giúp tiền đạo người Pháp cán mốc 10 bàn tại World Cup 2026, trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Gerd Muller năm 1970 chạm tới cột mốc hai chữ số trong một kỳ World Cup. Chưa dừng lại ở đó, bàn thắng thứ hai của anh cũng là pha lập công thứ 22 tại các vòng chung kết, chính thức vượt qua Lionel Messi để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Nhưng giữa một ngày mà mọi kỷ lục đều bị xô đổ, chiến thắng vẫn thuộc về nước Anh. Bàn thắng ấn định tỷ số 6-4 của Jude Bellingham khép lại bữa tiệc bóng đá khó quên, đồng thời chấm dứt triều đại kéo dài 14 năm đầy vinh quang của Didier Deschamps trên cương vị thuyền trưởng "Les Bleus".

Highlights Argentina 2-1 Anh Rạng sáng 16/7, Argentina lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026.