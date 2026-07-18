Konate: 'Không ai muốn đá trận tranh hạng ba'

Trung vệ Ibrahima Konate thừa nhận tuyển Pháp vẫn chưa nguôi nỗi thất vọng sau thất bại trước Tây Ban Nha và không cầu thủ nào thực sự muốn bước vào trận tranh hạng ba World Cup.

Trung vệ tuyển Pháp đánh giá Tây Ban Nha xứng đáng góp mặt ở chung kết.

Tinh thần của tuyển Pháp chưa thể hồi phục sau khi lỡ hẹn với trận chung kết World Cup 2026. Trong buổi họp báo trước cuộc chạm trán tuyển Anh hôm 17/7, trung vệ Ibrahima Konate thẳng thắn thừa nhận trận tranh hạng ba không phải điều mà bất kỳ cầu thủ nào mong muốn.

"Tất nhiên là không ai muốn chơi trận đấu này. Chúng tôi đều muốn góp mặt ở chung kết, nhưng giờ không còn lựa chọn nào khác", Konate nói.

Phần lớn buổi họp báo không xoay quanh trận gặp tuyển Anh mà tập trung nhìn lại hành trình của tuyển Pháp tại World Cup. Trung vệ 27 tuổi không né tránh thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết và dành sự thừa nhận cho đối thủ.

"Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng Tây Ban Nha đơn giản là đội chơi tốt hơn", anh chia sẻ.

Đáng chú ý, đây là lần thứ ba liên tiếp tuyển Pháp thất bại trước đội bóng của HLV Luis de la Fuente ở vòng bán kết một giải đấu lớn, sau Euro 2024, UEFA Nations League và World Cup 2026.

Konate thậm chí cho rằng phiên bản Tây Ban Nha vô địch Euro 2024 còn đáng gờm hơn đội bóng vừa đánh bại Pháp. Theo anh, khi đó Lamine Yamal và Nico Williams đều đạt phong độ cao nhất, trong khi ở bán kết World Cup vừa qua, Yamal chưa thể hiện hết khả năng dù tuyển Pháp vẫn lép vế.

"Ba trận thua liên tiếp trước Tây Ban Nha thực sự rất đau. Họ là nhà vô địch châu Âu và chúng tôi phải chấp nhận thực tế đó để đứng dậy", Konate nói.

Trung vệ của Real Madrid cũng dành những lời tri ân cho HLV Didier Deschamps, người nhiều khả năng sắp khép lại hơn một thập kỷ dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

"Chúng tôi không thể quên tất cả những niềm vui mà ông ấy đã mang đến cho tuyển Pháp", Konate chia sẻ.

Sau cùng, Konate cũng đồng tình với phát biểu trước đó của HLV Thomas Tuchel bên phía tuyển Anh về tính chất của trận tranh hạng ba. Theo anh, cả hai đội đều hướng đến trận chung kết, nhưng buộc phải bước vào cuộc đấu chỉ để xác định vị trí thứ ba tại World Cup.