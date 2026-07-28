Trung Quốc rút khỏi FIFA ASEAN Cup 2026

Theo South China Morning Post, tuyển Trung Quốc chính thức rút khỏi FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 9 tới.

Trung Quốc quyết định khộng tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Thay vì tham dự sân chơi dành cho các đội tuyển Đông Nam Á và khách mời, đội bóng của HLV Shao Jiayi sẽ góp mặt ở một giải giao hữu quốc tế gồm 5 đội nhằm chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030.

Tại giải đấu đó, Trung Quốc sẽ lần lượt chạm trán Uzbekistan, CHDCND Triều Tiên, Tajikistan và Palestine trong loạt trận diễn ra từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 tại Trùng Khánh. Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) hiện tìm kiếm một đội tuyển ngoài khu vực Đông Nam Á để thay thế Trung Quốc tại FIFA ASEAN Cup.

Quyết định rút lui cho thấy Trung Quốc muốn tập trung tối đa tới mục tiêu chinh phục Asian Cup 2027. Từ đầu năm, đội tuyển nước này chủ động lựa chọn các đối thủ có lối chơi đa dạng để nâng cao khả năng thích nghi trước những thử thách ở đấu trường châu lục.

Hồi tháng 3, Trung Quốc tham dự FIFA Series 2026 tại Australia, đánh bại Curacao 2-0 trước khi thua Cameroon với cùng tỷ số. Đến tháng 6, họ tiếp tục thắng Singapore 2-1 và hòa Thái Lan 0-0.

Trong 4 đối thủ sắp tới, Uzbekistan được đánh giá là thử thách lớn nhất. Đội bóng Trung Á vừa lần đầu giành vé dự World Cup và được xem là một trong những thế lực mới của bóng đá châu Á. Tại Asian Cup 2027, Trung Quốc nằm ở bảng C cùng Iran, Syria và Kyrgyzstan.

Việt Nam đặt mục tiêu vô địch ASEAN Cup truyền thống, còn tham vọng ở FIFA ASEAN Cup vẫn là dấu hỏi. Ảnh: Hoàng Nguyên.

Giải FIFA ASEAN Cup 2026 dự kiến quy tụ từ 14 đến 16 đội, chia thành hai hạng đấu. Hạng nhất gồm Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Malaysia và Singapore. Các trận đấu của nhóm này diễn ra tại Indonesia cùng một quốc gia đồng chủ nhà chưa được xác định.

Trong khi đó, hạng nhì gồm Hong Kong (Trung Quốc), Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei và Timor Leste, thi đấu tập trung tại Hong Kong. Mỗi hạng chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng vào chung kết tranh chức vô địch, còn hai đội nhì đá trận tranh hạng 3.

Khác với ASEAN Cup truyền thống do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức, FIFA ASEAN Cup 2026 được FIFA công nhận là giải chính thức và có tính điểm FIFA. Điều này hứa hẹn tạo ra sức hút lớn hơn cả về chuyên môn lẫn tính cạnh tranh.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 đang diễn ra từ tháng 7 đến tháng 8. Trong khi đó, tham vọng ở FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn còn là dấu hỏi.