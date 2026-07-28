Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Sau khi giải nghệ vào năm 2025, Javier Hernandez bất ngờ tái xuất. Cựu sao Man Utd ký hợp đồng với Atletico Dallas, đội bóng mới thành lập và chuẩn bị ra mắt tại giải Hạng Hai Mỹ vào đầu năm sau.