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Thể thao

Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ ba, 28/7/2026 10:20 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

John Stones, James Trafford, hai ngôi sao của tuyển Anh, vừa tìm được bến đỗ mới sau World Cup 2026.

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John Stones rời Manchester City để gia nhập đội đương kim vô địch Italy, Inter, dưới dạng tự do. Hợp đồng giữa đôi bên có thời hạn đến năm 2028. Mức lương tuyển thủ Anh nhận tại Giuseppe Meazza là 4 triệu euro mỗi mùa.
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Leeds chi đến 45 triệu euro để chiêu mộ thủ môn James Trafford từ Manchester City, qua đó biến anh thành tân binh đắt nhất lịch sử đội bóng.
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33 triệu euro là số tiền Dortmund chi ra để sở hữu tiền vệ tấn công 18 tuổi Kosta Karetsas từ Genk. Đội bóng Bỉ cũng đính kèm điều khoản cho phép họ hưởng phần trăm nếu Dortmund bán Karetsas trong tương lai.
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Sau khi giải nghệ vào năm 2025, Javier Hernandez bất ngờ tái xuất. Cựu sao Man Utd ký hợp đồng với Atletico Dallas, đội bóng mới thành lập và chuẩn bị ra mắt tại giải Hạng Hai Mỹ vào đầu năm sau.
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Tolu Arokodare chia tay đội xuống hạng Wolves để gia nhập Ajax dưới dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt 22 triệu euro vào cuối mùa giải 2026/27.
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Artem Dovbyk, cái tên từng làm mưa làm gió trong màu áo Girona, đạt thỏa thuận gia nhập Bologna từ Roma. Hợp đồng cho mượn của tiền đạo này có thời hạn một mùa.
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Sau khi Bologna có Dovbyk, CLB này bán Santiago Castro cho Roma với giá 35 triệu euro. Ở mùa trước, tiền đạo sinh năm 2004 đã ghi 11 bàn sau 51 lần ra sân.

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Duy Anh

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