Alonso gạch tên thêm 3 cầu thủ

Thương vụ Danny Welbeck đánh dấu bước đi cứng rắn đầu tiên của HLV Xabi Alonso trong công cuộc tái thiết hàng công tại Stamford Bridge.

Alonso đưa ra những quyết định cứng rắn.

Theo The Athletic, Chelsea đã đạt được những thỏa thuận quan trọng với Brighton để sở hữu tiền đạo 35 tuổi, Danny Welbeck. Welbeck được đích thân Alonso yêu cầu nhằm mang đến kinh nghiệm, bản lĩnh và chiều sâu cho hàng công, đồng thời cạnh tranh vị trí với Joao Pedro và tân binh Emmanuel Emegha.

Sự xuất hiện của chân sút người Anh cũng đồng nghĩa với việc ba tiền đạo Nico Jackson, Liam Delap và Marc Guiu sẽ bị gạch tên khỏi kế hoạch mùa giải 2026/27. Ban lãnh đạo Chelsea đã thông báo cả ba được phép tìm bến đỗ mới ngay trong kỳ chuyển nhượng hè, khi họ không còn nằm trong định hướng chiến thuật của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Trước đó, Alejandro Garnacho cũng đã bị đẩy sang Aston Villa.

Đây là quyết định cho thấy Alonso sẵn sàng đưa ra những thay đổi mạnh mẽ để xây dựng đội hình theo triết lý của mình. Dù Jackson, Delap và Guiu đều còn trẻ và từng được kỳ vọng lớn, họ không thể thuyết phục tân thuyền trưởng trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới.

Ở chiều ngược lại, Welbeck vừa trải qua mùa giải ấn tượng trong màu áo Brighton với 13 bàn tại Premier League. Kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm ở giải đấu cao nhất nước Anh cùng khả năng hỗ trợ lối chơi tập thể được kỳ vọng sẽ giúp anh trở thành mảnh ghép quan trọng trong hệ thống của Alonso.

Các cuộc đàm phán giữa Chelsea và Brighton đã bước vào giai đoạn cuối, và đội chủ sân Stamford Bridge tự tin sẽ sớm công bố bản hợp đồng mới. Sau khi hoàn tất thương vụ Welbeck, ưu tiên tiếp theo của Chelsea là nhanh chóng tìm đầu ra cho Jackson, Delap và Guiu trước khi mùa giải chính thức khởi tranh.