Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Cardiff City Football Club là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của xứ Wales có trụ sở tại Cardiff, Wales. Được thành lập từ năm 1899, câu lạc bộ giành được danh hiệu vô địch hạng nhất trong mùa giải năm 2013 và được thăng hạng lên giải đấu cao nhất lần đầu tiên trong 51 năm qua.

Thành lập: 1899

1899 Biệt danh: The Bluebirds

The Bluebirds Sân vận động: Cardiff City, Cardiff