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Thể thao

Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ hai, 27/7/2026 10:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Real Madrid, Arsenal, Bayern đồng loạt đón những sự bổ sung chất lượng cho mùa giải mới.

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Yan Diomande, ngôi sao chạy cánh của Leipzig, đã từ chối PSG để gia nhập Real Madrid với mức phí 100 triệu euro. Diomande sẽ trở thành cầu thủ Bờ Biển Ngà đầu tiên trong lịch sử khoác áo "Los Blancos".
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Bara Sapoko Ndiaye, tài năng trẻ người Senegal, được HLV Vincent Kompany tiến cử. Ndiaye sẽ gia nhập Bayern Munich từ Gambinos Stars với giá 3 triệu euro, hợp đồng có thời hạn đến 2031.
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Ngôi sao chạy cánh Daizen Maeda gia nhập đội bóng tân binh Premier League, Ipswich, từ Celtic với giá 11,7 triệu euro, qua đó trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên khoác áo CLB chủ sân Portman Road.
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Axel Donczew, tiền vệ 16 tuổi, chuẩn bị gia nhập Arsenal từ Cardiff. Hợp đồng của Donczew dự kiến hoàn tất ngay trong tuần này.
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Richairo Zivkovic, tiền đạo người Curacao, rời Bangkok United để chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu cho Van Spor theo dạng tự do.
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Owen Goodman, thủ môn 22 tuổi mang hai quốc tịch Canada, Anh, tạm chia tay Crystal Palace để gia nhập Dundee, đội bóng đang thi đấu tại giải Scotland, dưới dạng cho mượn trong một mùa.
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Do không cạnh tranh được vị trí trong đội hình chính, Matthew Cox được Brentford đem cho đội Hạng Hai Barnet mượn trong một mùa giải.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất ngày 26/7

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21 giờ trước

Duy Anh

chuyển nhượng Cardiff Real Arsenal Bayern chuyển nhượng

  • Cardiff

    Cardiff

    Cardiff City Football Club là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của xứ Wales có trụ sở tại Cardiff, Wales. Được thành lập từ năm 1899, câu lạc bộ giành được danh hiệu vô địch hạng nhất trong mùa giải năm 2013 và được thăng hạng lên giải đấu cao nhất lần đầu tiên trong 51 năm qua.

    • Thành lập: 1899
    • Biệt danh: The Bluebirds
    • Sân vận động: Cardiff City, Cardiff

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