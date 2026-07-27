Tuyển thủ Việt Nam xuất thân từ La Masia là ai?

Đỗ Hoàng Hên trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên xuất thân từ lò đào tạo huyền thoại La Masia ghi bàn trong một trận chính thức.

Được trao áo số 10 ngay trước thềm ASEAN Cup 2026, Hoàng Hên tiếp nối những cái tên hào hoa như Lê Huỳnh Đức, Phạm Văn Quyến, Nguyễn Văn Quyết hay Nguyễn Công Phượng. Hơn thế, anh sở hữu lý lịch “khủng” khi có thời gian rèn luyện tại lò đào tạo trứ danh của Barcelona.

Đỗ Hoàng Hên là nhân tố đặc biệt của ĐT Việt Nam đương đại. Ảnh: Minh Chiến.

Cái duyên với La Masia

Nhắc đến La Masia, chúng ta liên tưởng ngay đến học viện đình đám trong lịch sử bóng đá với sức ảnh hưởng khổng lồ từ cổ chí kim. Mới nhất, họ phủ sóng trận chung kết thế giới với 9 cái tên trên thảm cỏ MetLife, 8 bên phía nhà vô địch Tây Ban Nha và chỉ một phía Argentina, nhưng lại là học viên vĩ đại nhất Lionel Messi.

Và bạn có thể rất bất ngờ: Huyền thoại giành 8 Quả bóng Vàng từng suýt cùng lò La Masia đến Việt Nam đối đầu những Văn Quyến, Phan Thanh Bình ở một giải giao hữu năm 2005. Messi thậm chí có tên trong thành phần xuất hiện tại Hà Nội, nhưng giờ chót, anh được HLV Frank Rijkaard gọi lên đội một.

ĐT Việt Nam từng đối đầu nguyên dàn La Masia. Ảnh: Quang Thắng.

Năm đó, Việt Nam thắng sốc Barcelona B 1-0 nhờ pha băng cắt của Thanh Bình, sau đường căng ngang của Lê Công Vinh. Nếu có cả "El Pulga" bên kia chiến tuyến, đó hẳn là ký ức không thể quên.

Và có lẽ, La Masia đã đền bù cho chúng ta khi 21 năm sau, một học viên có tài của họ, mê học tiếng Việt và thật sự yêu mến đất nước này, khoác lên màu cờ đỏ sao vàng.

Tên gốc là Hêndrio Araujo Da Silva, anh giong buồm từ quê nhà Brazil đến Barcelona “bái sư” năm 12 tuổi. Hên rèn luyện ở La Masia nửa thập kỷ, từng là thành viên chính thức của U16 Barcelona giai đoạn 2010. Anh là cầu thủ trẻ được Barca đánh giá tốt, và sau này chuyển sang lò Real Betis vì muốn sống gần gia đình chứ không hẳn bật bãi vì chuyên môn.

Hendrio thời còn chơi cho đội trẻ Barca.

Quá khứ nhiều chất liệu

Kể lại với truyền thông Việt Nam, Hoàng Hên khẳng định giai đoạn ở La Masia là nền tảng quan trọng cho sự nghiệp: “Ngày đó, chúng tôi tập trung rất nhiều vào kỹ thuật, chiến thuật và tư duy chơi bóng. Các cầu thủ trẻ ở La Masia không tập gym nặng cho đến năm 16 tuổi để giữ sự nhạy bén và linh hoạt”.

Những phẩm chất đó được thể hiện ngay trận chính thức đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam hồi tháng 3, sau khi đủ điều kiện nhập tịch, thú vị thay, lại trước đối thủ dính bê bối nhập tịch kinh hoàng Malaysia. Ngay từ đầu, Hên đã cầm bóng tự tin và xử lý tinh quái. Sự khéo léo của anh liên tục khiến các cầu thủ áo vàng rơi vào thế bị động.

Phút 65 là điểm nhấn, khi Hên nhận bóng trong tình huống bị theo kèm quyết liệt, vẫn giữ được thăng bằng, xoay xở tinh tế rồi... xỏ háng vượt qua đối thủ. Pha xử lý ấy vừa kỹ thuật, vừa tự tin và bản lĩnh.

Pha xử lý gây sốt trước Malaysia.

Hên có kiến tạo đầu tiên cho Việt Nam hôm ấy, với đường tạt giúp Nguyễn Xuân Son đánh đầu. Đến trận chính thức thứ hai thì anh ghi bàn sau những điểm chạm hợp lý trong tình huống lộn xộn là pha ra chân nhanh và chính xác, xuyên “hàng chắn” của nhiều cầu thủ Timor-Leste.

Bàn thứ hai cũng cậy nhờ kỹ thuật hơn sức vóc. Chặn cú phá bóng nhẹ của thủ môn, Hên dứ bóng hai nhịp để loại người truy cản, mở ra góc sút.

Những chất liệu của La Masia còn đến từ sinh hoạt và những mối nhân duyên.

“Đó là nơi tôi không chỉ học cách trở thành cầu thủ giỏi mà còn làm một người tốt, biết khiêm tốn và tôn trọng tập thể. Tại đó, có rất nhiều cá nhân xuất sắc nhưng tất cả phải học cách làm việc cùng nhau”, anh kể thêm.

Và cá nhân xuất sắc ư? Phải, các bạn đã đoán đúng dù đó là một điều không tưởng: Ngày ấy, Hoàng Hên từng có dịp đi chơi riêng cùng… Ronaldinho và Lionel Messi, nhờ kết nối của danh thủ Deco.

Hoàng Hên từng giao lưu với đàn anh Messi.

“Tôi có mối quan hệ rất tốt với Deco, người giúp đỡ rất nhiều khi tôi còn nhỏ và sống một mình ở La Masia. Deco thường đưa tôi đi chơi cùng Ronnie và cả Leo nữa, khi anh ấy còn rất trẻ”, Hên tiết lộ.

Tất nhiên đó là những buổi đi chơi, không phải workshop truyền dạy gì, nhưng chắc hẳn, cũng là vinh dự truyền cảm hứng cho anh.

Trong chặng đường chuyên nghiệp nhiều bôn ba, đỉnh cao của Hên là khi khoác áo Pacos de Ferreira tại giải VĐQG Bồ Đào Nha. Đó là nơi anh so đọ nhiều cầu thủ giỏi, trong đó có cả Bruno Fernandes trong một lần chạm trán Sporting Lisbon; Jeremy Mathieu, cựu cầu thủ Valencia và Barca; William Carvalho, người từng dự EURO và World Cup, cũng góp mặt ngày hôm ấy.

Hoàng Hên thời đấu Bruno Fernandes năm 2018.

ASEAN Cup chỉ là khởi đầu?

Hên cập bến Việt Nam năm 2021, ban đầu chỉ là cơ hội nghề nghiệp, nhưng rất nhanh trở thành bến đỗ quan trọng của cả cuộc đời. 10 bàn, 11 kiến tạo sau 39 trận cho Bình Định là bàn đạp giúp anh cập bến đại gia Nam Định. Ở thành Nam, Hên ghi 19, kiến tạo 21 bàn trước khi bén duyên Hà Nội và được truyền dạy nhiều hơn nữa dưới trướng Harry Kewell.

Với sự dẫn dắt của cựu danh thủ Liverpool, Hoàng Hên là chân kiến tạo số 3 V.League 2025/26 với 9 đường chuyền thành bàn, chỉ kém người về nhất 2 đường chuyền. Hên cũng ghi 11 bàn, về nhì đường đua Vua phá lưới. Nên nhớ, anh chỉ đá 19/26 trận do chờ làm thủ tục nhập tịch hồi đầu mùa.

Phong độ cao ấy được Hên mang đến ASEAN Cup với cú đúp ngày ra quân. Cả Soccerway lẫn SofaScore đều chấm anh 8,8 điểm. Hai năm trước, Nguyễn Hai Long mở tỷ số và cũng ghi bàn khép lại hành trình lên ngôi của đoàn quân Kim Sang-sik. Giờ đây, Hoàng Hên được kỳ vọng tái hiện “con đường hoàng kim” ấy.

Hên hòa nhập rất nhanh và đang có phong độ cao. Ảnh: Minh Chiến.

Hên có năng lực, có kinh nghiệm, có những phẩm chất đặc biệt và được đồng đội lẫn cổ động viên yêu mến. Anh xứng đáng có một giải đấu rực sáng và khẳng định vị thế ở đội tuyển Việt Nam đương đại.

Dù đã 32 tuổi, Hên hứa hẹn còn cống hiến được nhiều giải đấu vì lối chơi chuộng kỹ thuật (cả trong dứt điểm, chuyền bóng, tạt bóng lẫn rê dắt) thay vì tốc độ và sức mạnh. Lối sống lành mạnh với chế độ ăn chay trường có thể giúp anh giữ được sức bền, kéo dài tuổi nghề.

Nhưng trước hết là cháy hết mình cho hiện tại. Trước mắt Hên và đồng đội là Singapore. Còn nhớ hai năm trước, đối thủ này từng là bước ngoặt cho sự tỏa sáng của Xuân Son dưới màu áo tuyển, khi 3 bàn sau 2 lượt trận của anh giúp chúng ta vượt qua "The Lions" đầy khó chịu ở bán kết.

Hên có thể tháo một nút thắt như thế, để nâng sự tự tin lên một nấc nữa.

Highlight Timor-Leste 0-7 Việt Nam Tối 24/7, tuyển Việt Nam dễ dàng đè bẹp Timor-Leste với tỷ số cách biệt 7-0 ở lượt trận ra quân bảng A ASEAN Cup 2026.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn