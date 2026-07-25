Đình Bắc đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam

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Trên sân Chonburi, tiền đạo sinh năm 2004 ghi một cú hat-trick, góp thêm một pha kiến tạo khiến đối phương phản lưới, qua đó được ban tổ chức bình chọn là Cầu thủ hay nhất trận.
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Ba pha lập công ở các phút 31, 43 và 65 giúp Đình Bắc có màn ra mắt ASEAN Cup trong mơ, đồng thời đưa anh vào lịch sử bóng đá Việt Nam. Chân sút của CLB Công an Hà Nội trở thành cầu thủ thứ 3 của tuyển Việt Nam lập hat-trick tại sân chơi số một Đông Nam Á, sau hai đàn anh Lê Công Vinh và Phan Thanh Bình.
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Đây là cột mốc đáng nhớ với tiền đạo 22 tuổi, bởi bóng đá Việt Nam phải chờ gần hai thập kỷ mới chứng kiến thêm một cầu thủ ghi 3 bàn trong một trận tại đấu trường khu vực (ASEAN/Tiger/AFF Cup).
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Trước Đình Bắc, người đầu tiên làm được là Lê Công Vinh. Tiền đạo xứ Nghệ lập hat-trick trong chiến thắng 9-1 trước Campuchia tại Tiger Cup 2004. Ba năm sau, anh tiếp tục tái lập kỳ tích khi ghi 3 bàn trong trận thắng Lào 9-0 ở AFF Cup 2007, trở thành cầu thủ Việt Nam duy nhất hai lần lập hat-trick tại giải đấu.
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Ở chính trận thắng Lào năm 2007, Phan Thanh Bình tạo nên cột mốc đặc biệt hơn khi ghi tới 4 bàn. Đến nay, cựu tiền đạo Đồng Tháp vẫn là cầu thủ Việt Nam duy nhất lập poker ở giải khu vực. Sau 19 năm, danh sách ấy mới có thêm một cái tên. Đình Bắc không chỉ nối gót những huyền thoại của bóng đá Việt Nam, mà còn làm được điều đó ngay trong lần đầu tiên góp mặt tại đấu trường khu vực.
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Tiền đạo quê Quảng Nam có trận đấu gần như hoàn hảo. Phút 31, anh mở tỷ số sau đường chọc khe tinh tế của Nguyễn Hoàng Đức. Đến phút 43, Đình Bắc nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm gọn gàng sau đường kiến tạo của Nguyễn Quang Hải. Sau giờ nghỉ, tiền đạo 22 tuổi hoàn tất cú hat-trick ở phút 65 với pha đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của Bùi Hoàng Việt Anh.
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Không chỉ ghi ba bàn, Đình Bắc còn trực tiếp tạo ra tình huống khiến hậu vệ Timor-Leste phản lưới, khép lại màn trình diễn chói sáng nhất kể từ khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Màn tỏa sáng của Đình Bắc là lời khẳng định mạnh mẽ sau quãng thời gian được HLV Kim Sang-sik kiên nhẫn trao cơ hội. Khả năng chọn vị trí, di chuyển thông minh cùng sự sắc bén trong khâu dứt điểm cho thấy tiền đạo trẻ trưởng thành rõ rệt và sẵn sàng đảm nhận vai trò quan trọng trên hàng công tuyển Việt Nam.
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Chiến thắng 7-0 cũng giúp tuyển Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng A ASEAN Cup 2026. Đây là trận thắng đậm nhất của "Những chiến binh sao vàng" trong một trận ra quân tại giải đấu, đồng thời tạo lợi thế lớn về hiệu số trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Singapore và Indonesia.
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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.