Đình Bắc đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam

Ở chính trận thắng Lào năm 2007, Phan Thanh Bình tạo nên cột mốc đặc biệt hơn khi ghi tới 4 bàn. Đến nay, cựu tiền đạo Đồng Tháp vẫn là cầu thủ Việt Nam duy nhất lập poker ở giải khu vực. Sau 19 năm, danh sách ấy mới có thêm một cái tên. Đình Bắc không chỉ nối gót những huyền thoại của bóng đá Việt Nam, mà còn làm được điều đó ngay trong lần đầu tiên góp mặt tại đấu trường khu vực.