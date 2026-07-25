Cơ bắp của Fernando Torres

Cựu tiền đạo Fernando Torres tiếp tục khiến người hâm mộ bóng đá bất ngờ khi xuất hiện với thân hình săn chắc trong buổi tập của Atletico Madrid.

Torres duy trì khối cơ bắp ấn tượng.

Qua hình ảnh mới nhất, Torres gây chú ý với cánh tay nổi rõ các bó cơ, bờ vai rộng cùng thân hình rắn chắc. Bộ trang phục tập luyện ôm sát càng làm nổi bật vóc dáng của cựu danh thủ 41 tuổi.

Dù đã giải nghệ nhiều năm, cựu tiền đạo người Tây Ban Nha vẫn duy trì nền tảng thể lực đáng ngưỡng mộ, thậm chí được nhiều CĐV nhận xét còn vạm vỡ hơn cả thời kỳ đỉnh cao trên sân cỏ. Nhiều người hâm mộ ví ngoại hình hiện tại của anh giống một vận động viên thể hình hơn là một cựu cầu thủ bóng đá.

Sau khi treo giày vào năm 2019, Torres không từ bỏ bóng đá mà chuyển sang công tác huấn luyện tại Atletico. Anh dành nhiều thời gian làm việc cùng các đội trẻ và luôn duy trì chế độ tập luyện nghiêm ngặt. Việc thường xuyên xuất hiện trên sân tập cũng giúp cựu tiền đạo của Liverpool và Chelsea giữ được nền tảng thể lực ở mức rất cao.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Torres đang phát triển hệ thống phòng gym mang tên Nine Fitness tại nhiều khu vực ở Madrid. Việc chân sút này nỗ lực xây dựng duy trì cơ bắp săn chắc là màn quảng bá hoàn hảo cho thương hiệu do mình làm chủ.

Với nhiều người hâm mộ, Torres không chỉ là biểu tượng của một tiền đạo tài năng từng chinh phục Champions League, World Cup và EURO, mà còn là minh chứng cho lối sống khoa học và tinh thần rèn luyện bền bỉ sau khi giải nghệ.

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