Phản ứng của báo Đông Nam Á khi tuyển Việt Nam vùi dập Timor-Leste

Tối 24/7, trận thắng Timor-Leste với tỷ số 7-0 của tuyển Việt Nam tại lượt mở màn bảng A ASEAN Cup 2026 khiến truyền thông khu vực ngỡ ngàng.

Tờ The Straits Time đánh giá cao chiến thắng của tuyển Việt Nam.

Chiến thắng dễ dàng giúp tuyển Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng A với hệ số +7. Truyền thông Malaysia, Singapore hay Indonesia đều đồng loạt đưa ra những nhận định nể phục, coi đây là lời khẳng định cho vị thế nhà đương kim vô địch của thầy trò ông Kim Sang-sik.

Gây chú ý là Bolasport (Indonesia) . Với tiêu đề đầy tính cảnh giác: "Việt Nam thắng 7-0, tin đáng báo động cho đội tuyển Indonesia" , tờ báo này cho rằng sức mạnh của Việt Nam là một lời đe dọa trực tiếp đến tham vọng của các đối thủ trong khu vực.

Truyền thông Indonesia đặc biệt bày tỏ sự lo ngại khi chứng kiến các cầu thủ nhập tịch như Đỗ Hoàng Hên hòa nhập nhanh chóng, cũng như tính hiệu quả trong lối chơi mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc đang xây dựng.

Trong khi đó, The Star (Malaysia) và Straits Times (Singapore) lại tập trung ca ngợi sự khởi đầu hoàn hảo và đẳng cấp vượt trội của "Những chiến binh Sao vàng".

Điểm nhấn được báo giới khu vực xoáy sâu là màn trình diễn thăng hoa của Nguyễn Đình Bắc với một cú hat-trick đẳng cấp. Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm của các cầu thủ nhập tịch tạo nên một đội tuyển Việt Nam đầy biến ảo, khiến các đối thủ tại bảng A phải dè chừng.

Sau khi thắng dễ Timor-Leste, nhà cầm quân 49 tuổi và các học trò sẽ hướng đến cuộc tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình vào ngày 31/7 tới.

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