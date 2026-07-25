Vozinha thoát cảnh thất nghiệp

Thủ môn kỳ cựu Vozinha tìm được bến đỗ mới sau khi trở thành hiện tượng tại World Cup 2026.

Vozinha có bến đỗ mới sau World Cup 2026.

CLB hàng đầu Chile, Colo Colo, đạt thỏa thuận chiêu mộ tuyển thủ Cape Verde theo dạng chuyển nhượng tự do. Chủ tịch Colo Colo, ông Anibal Mosa, xác nhận hai bên thống nhất mọi điều khoản bằng lời. Thủ thành 40 tuổi sẽ ra mắt tại sân Estadio Monumental trong những ngày tới.

"Vozinha sẽ là cầu thủ của Colo Colo. Cậu ấy sẽ sang Chile, hoàn tất các bài kiểm tra y tế rồi chính thức được giới thiệu với người hâm mộ tại Estadio Monumental", ông Mosa cho biết.

Colo Colo sớm thông báo thương vụ trên mạng xã hội bằng hình ảnh mái tóc xoăn đặc trưng của Vozinha cùng thông điệp: "Chào mừng, chúng tôi chờ bạn tại Estadio Monumental".

Vozinha trở thành cầu thủ tự do sau khi chia tay CLB Chaves (Bồ Đào Nha) vào cuối tháng 6. Tưởng chừng đối mặt nguy cơ thất nghiệp ở tuổi 40, thủ thành kỳ cựu bất ngờ mở ra chương mới trong sự nghiệp nhờ màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026.

Tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Vozinha là một trong những phát hiện thú vị nhất. Anh góp công lớn đưa Cape Verde lần đầu tham dự World Cup, vượt qua vòng bảng và tiến vào vòng 1/8. Đặc biệt, thủ thành sinh năm 1986 gây tiếng vang khi giúp Cape Verde cầm hòa nhà vô địch Tây Ban Nha với tỷ số 0-0 ở vòng bảng. Đến vòng knock-out, anh tiếp tục chơi xuất thần, buộc Argentina phải rất vất vả mới giành chiến thắng 3-2 sau hiệp phụ.

Những màn trình diễn ấn tượng giúp Vozinha được người hâm mộ toàn cầu chọn vào đội hình tiêu biểu World Cup 2026. Từ một cầu thủ hết hợp đồng và không có đội bóng chủ quản, anh nhanh chóng trở thành cái tên được nhiều CLB săn đón.

Khung cảnh khó tin khi Cape Verde trở về từ World Cup 2026 Chiều 5/7, đội tuyển Cape Verde trở về trong sự chào đón cuồng nhiệt của hàng nghìn người dân sau hành trình lịch sử tại World Cup 2026.