'Hiện tượng' Vozinha tăng giá gấp 10 lần

World Cup 2026 không chỉ giúp nhiều ngôi sao trẻ nâng tầm giá trị chuyển nhượng mà còn tạo nên câu chuyện đặc biệt mang tên Vozinha.

Vozinha chụp ảnh cùng Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino. Ảnh: Reuters.

Theo cập nhật mới nhất từ Transfermarkt, giá trị của Vozinha tăng từ 50.000 euro lên 500.000 euro, tương đương mức tăng gấp 10 lần. Đây là trường hợp hiếm thấy trong bóng đá hiện đại, nhất là với một cầu thủ đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp và chưa từng mang về bất kỳ khoản phí chuyển nhượng nào trong suốt sự nghiệp.

Theo chuyên gia định giá Tobias Kroger của Transfermarkt, việc một cầu thủ 40 tuổi được tăng giá là điều gần như chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, màn trình diễn ấn tượng của Vozinha tại World Cup 2026 đã tạo nên ngoại lệ.

Dù Cape Verde không tiến sâu, thủ môn kỳ cựu này vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ, đặc biệt ở cuộc đối đầu với Tây Ban Nha, đội tuyển sau đó đã lên ngôi vô địch. Những pha cứu thua xuất sắc của Vozinha giúp anh trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, thu hút lượng người theo dõi trên Instagram tăng vọt lên khoảng 29 triệu.

Vozinha trải qua kỳ World Cup khó quên. Ảnh: Reuters.

Transfermarkt cho rằng sức hút trên mạng xã hội cùng tiềm năng thương mại là những yếu tố quan trọng giúp giá trị của Vozinha tăng mạnh. Điều này mở ra cơ hội để anh nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB, bất chấp việc đã bước sang tuổi 40.

Ở cấp CLB, Vozinha vừa trải qua mùa giải không mấy nổi bật khi chủ yếu ngồi dự bị trong màu áo GD Chaves tại giải hạng Nhì Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, ở đội tuyển Cape Verde, anh vẫn là lựa chọn số một với 92 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Sau lần điều chỉnh mới nhất, Vozinha trở thành một trong 5 thủ môn trên 40 tuổi có giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới, minh chứng rằng tuổi tác không phải là rào cản nếu một cầu thủ vẫn biết cách tạo dấu ấn cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời sống truyền thông.

Khung cảnh khó tin khi Cape Verde trở về từ World Cup 2026 Chiều 5/7, đội tuyển Cape Verde trở về trong sự chào đón cuồng nhiệt của hàng nghìn người dân sau hành trình lịch sử tại World Cup 2026.