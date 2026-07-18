Thủ môn Vozinha tìm bến đỗ mới

Vozinha khẳng định vẫn muốn thi đấu thêm ít nhất 2 năm và đang tìm một CLB coi trọng chuyên môn thay vì giá trị truyền thông sau kỳ World Cup 2026 bùng nổ.

Vozinha chụp ảnh cùng chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại sự kiện ở New York (Mỹ). Ảnh: Reuters.

Sau khi trở thành một trong những hiện tượng lớn nhất của World Cup 2026, thủ môn Vozinha vẫn chưa xác định được bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp.

Tại giải đấu quy tụ các huyền thoại do FIFA tổ chức ở Rockefeller Center, New York (Mỹ). Người gác đền tuyển Cape Verde cho biết anh đang là cầu thủ tự do và hy vọng sớm nhận được lời mời từ một đội bóng thực sự cần năng lực của mình.

Chia sẻ với Marca, Vozinha nhấn mạnh điều quan trọng nhất lúc này không phải danh tiếng sau World Cup mà là cơ hội tiếp tục chơi bóng đỉnh cao. Thủ thành kỳ cựu cho biết anh muốn thi đấu thêm một hoặc hai năm, thậm chí có thể kéo dài đến ba năm nếu thể trạng cho phép.

"Tôi đang là cầu thủ tự do và tìm kiếm một dự án tốt. Hy vọng sớm tìm được đội bóng phù hợp", Vozinha nói.

World Cup 2026 thay đổi hoàn toàn vị thế của thủ môn Cape Verde. Từ một cầu thủ ít được biết đến, anh nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ những màn trình diễn xuất sắc. Tài khoản Instagram của Vozinha tăng từ khoảng 50.000 người theo dõi lên gần 29 triệu chỉ sau vài tuần tranh tài.

Theo Vozinha, thành công ấy không chỉ dành cho cá nhân mà còn giúp Cape Verde được biết đến rộng rãi hơn trên bản đồ bóng đá thế giới.

"Tôi vẫn là con người như trước. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là giờ đây cả thế giới đều biết Cabo Verde ở đâu", anh chia sẻ.

Thủ môn 40 tuổi cũng xem trận gặp Argentina tại World Cup là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất sự nghiệp. Cabo Verde từng khiến nhà đương kim vô địch gặp rất nhiều khó khăn trước khi dừng bước. Đặc biệt, Vozinha hoàn thành ước mơ đối đầu Lionel Messi.

"Không cần giới thiệu thêm về Messi. Với tôi, cậu ấy là cầu thủ hay nhất thế giới. Được đối đầu với Messi là một niềm vinh dự lớn", Vozinha nói.

Cape Verde gỡ hòa 2-2 trước Argentina Sáng 4/7, Sidny Lopes Cabral có pha cứa lòng đẳng cấp vào lưới Argentina, cân bằng tỷ số 2-2 cho Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.