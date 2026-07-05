Câu nói của Messi với Vozinha sau cái ôm gây bão

Thủ môn Vozinha nhận được cái ôm, lời khen đầy trân trọng và chiếc áo đấu từ Lionel Messi sau màn trình diễn xuất thần trong thất bại 2-3 của Cape Verde trước Argentina.

Messi dành nhiều lời khen cho Vozinha.

Ở cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch thế giới thuộc vòng 32 đội hôm 4/7, Cape Verde tạo bất ngờ lớn khi kiên cường cầm cự đến hiệp phụ. Đại diện châu Phi 2 lần gỡ hòa trước khi gục ngã bởi bàn thua quyết định ở phút 111, chấp nhận thất bại 2-3 đầy tiếc nuối.

Người góp công lớn giúp Cape Verde khiến Argentina trải qua trận đấu vất vả là thủ môn Vozinha. Anh thực hiện tổng cộng 18 pha cứu thua sau 4 trận tại giải, trong đó có hàng loạt tình huống cản phá xuất thần trước Lionel Messi và các đồng đội.

Sau tiếng còi mãn cuộc, hình ảnh Messi ôm Vozinha được nhiều khán giả chia sẻ. Vozinha tiết lộ cuộc trò chuyện đáng nhớ: "Tôi đến gặp Messi sau trận. Anh ấy ôm tôi và nói: 'Bạn thật tuyệt vời. Người dân đất nước bạn nên tự hào về bạn'. Với tôi, đó là khoảnh khắc không thể tin nổi. Được một cầu thủ như Messi khen ngợi có ý nghĩa rất lớn".

Thủ môn Cape Verde cho biết anh sau đó cảm ơn Messi và xin đổi áo lưu niệm. Đội trưởng Argentina đồng ý, hẹn trao áo trong đường hầm sau khi hoàn thành các cuộc phỏng vấn.

Khép lại World Cup 2026, Vozinha đạt tỷ lệ cản phá lên tới 78,3% sau 74 cú sút phải đối mặt. Cape Verde cũng gây tiếng vang khi vượt qua Uruguay và Saudi Arabia để giành vé đi tiếp, trước khi khiến Argentina phải rất chật vật mới có thể giành chiến thắng.

Không chỉ tỏa sáng trên sân, thủ môn kỳ cựu còn trở thành hiện tượng mạng xã hội. Từ khoảng 50.000 người theo dõi trên Instagram trước giải đấu, tài khoản của Vozinha hiện bùng nổ và vượt mốc 24 triệu.

Hành động đẹp của CĐV Argentina sau trận gặp Cape Verde Sáng 4/7, Cape Verde chia tay World Cup 2026 sau thất bại 2-3 trước Argentina ở vòng 32 đội, nhưng màn trình diễn đầy quả cảm của họ nhận được sự tán thưởng từ phía CĐV đối phương.