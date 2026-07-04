Hơn 20 cầu thủ 'thất nghiệp' đang chinh chiến ở World Cup 2026

Từ Mohamed Salah, Vozinha đến Fabinho, nhiều ngôi sao đang dự World Cup 2026 vẫn chưa có CLB chủ quản sau khi hết hạn hợp đồng.

Salah vẫn chưa chốt bến đỗ mới sau khi rời Liverpool. Ảnh: Reuters.

World Cup 2026 không chỉ là sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới mà còn là cơ hội để nhiều cầu thủ tìm kiếm bến đỗ mới. Theo thống kê của truyền thông Brazil, hơn 20 tuyển thủ góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hiện ở tình trạng tự do sau khi hợp đồng với CLB cũ đáo hạn.

Nổi bật nhất là trường hợp của Mohamed Salah. Tiền đạo người Ai Cập khép lại hành trình huy hoàng cùng Liverpool cuối mùa giải 2025/26 và vẫn chưa công bố điểm đến tiếp theo.

Trong khi đó, thủ môn Vozinha cũng trở thành cái tên được chú ý sau khi chia tay Chaves hồi đầu tháng 6. Màn trình diễn xuất sắc trong màu áo Cape Verde giúp thủ thành kỳ cựu lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng, thậm chí từng được giới thiệu tới CLB Ceara của Brazil.

Brazil cũng có đại diện trong danh sách này là Fabinho. Tiền vệ sinh năm 1993 chính thức hết hợp đồng với Al-Ittihad vào ngày 30/6 và vẫn chưa xác định tương lai. Dù vậy, anh vẫn góp mặt tại World Cup với hy vọng duy trì phong độ trước khi tìm được đội bóng mới.

Cape Verde là đội tuyển có nhiều cầu thủ tự do nhất. Ngoài Vozinha còn có Ryan Mendes, Yannick Semedo, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral và Willy Semedo đều chưa có CLB sau khi chia tay đội bóng chủ quản vào cuối tháng 6.

Nhiều tên tuổi đáng chú ý khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như James Rodriguez (Colombia), Axel Witsel (Bỉ), John Stones (Anh), Jordan Ayew, Thomas Partey và Abdul Mumin (Ghana), Ricardo Rodriguez cùng Remo Freuler (Thụy Sĩ), hay thủ môn Mat Ryan của Australia.

Với nhiều cầu thủ, World Cup 2026 không chỉ là hành trình chinh phục danh hiệu mà còn là cơ hội quý giá để chứng minh giá trị trước kỳ chuyển nhượng hè. Một màn trình diễn ấn tượng hoàn toàn có thể giúp họ mở ra chương mới trong sự nghiệp ngay sau khi giải đấu khép lại.

Cape Verde gỡ hòa 2-2 trước Argentina Sáng 4/7, Sidny Lopes Cabral có pha cứa lòng đẳng cấp vào lưới Argentina, cân bằng tỷ số 2-2 cho Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.