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Thể thao World Cup 2026

Salah và ngày lịch sử của tuyển Ai Cập

  • Thứ hai, 22/6/2026 12:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiến thắng 3-1 trước New Zealand sáng 22/6 đánh dấu thắng lợi lịch sử đầu tiên sau 92 năm của Ai Cập kể từ khi tham dự World Cup 1934.

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Salah trong niềm vui hân hoan ngày Ai Cập viết nên lịch sử. Ảnh: Reuters.
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Ngôi sao Ai Cập nhận điểm 8,9 (cao nhất) sau trận đấu. Ảnh: Reuters.
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Màn trình diễn xuất sắc với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo của Salah. Ảnh: Reuters.
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Salah nhận được sự tán dương nơi người hâm mộ trên khắp các khán đài khi rời sân. Ảnh: Reuters.
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Niềm vui của tập thể Ai Cập sau khi vươn lên dẫn 2-1. Ảnh: Reuters.
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Sau 92 năm, CĐV Ai Cập mới lại được ăn mừng chiến thắng tại một kỳ World Cup.
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Giờ đây, Ai Cập hiện có 4 điểm và vươn lên dẫn đầu bảng G World Cup 2026, bảng đấu được cho là cân bằng nhất. Ảnh: Reuters.
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Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ và ban huấn luyện Ai Cập, họ đã lần đầu vào được vòng knock-out ở một kỳ World Cup. Ảnh: Reuters.
New Zealand ghi bàn mở tỷ số Finn Suman đánh đầu dũng mãnh, mở tỷ số 1-0 cho New Zealand trước Ai Cập ở trận đấu lượt hai bảng G World Cup 2026 sáng 22/6.

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Thái Viên

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