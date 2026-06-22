Uruguay mất chiến thắng vì pha việt vị khó tin

Sai lầm vị trí của Agustin Canobbio khiến Uruguay bị từ chối bàn thắng quý như vàng trong trận hòa 2-2 trước Cape Verde tại World Cup 2026.

Bàn thắng của Uruguay không được công nhận vì Canobbio việt vị. Ảnh: Reuters.

Sáng 22/6, Uruguay tiếp tục trải qua một trận đáng quên ở World Cup 2026 khi bị Cape Verde cầm hòa 2-2 trong trận đấu thuộc lượt thứ hai bảng H. Không chỉ đánh rơi lợi thế trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, đại diện Nam Mỹ còn bỏ lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm bởi một tình huống việt vị hiếm thấy.

Sau khi bị Kevin Pina chọc thủng lưới bằng siêu phẩm đá phạt từ cự ly xa, Uruguay ngược dòng dẫn 2-1 nhờ các pha lập công của Maximiliano Araujo và Agustin Canobbio. Tuy nhiên, sai lầm của hàng thủ cùng thủ môn Fernando Muslera giúp Helio Varela ghi bàn gỡ hòa cho Cape Verde.

Kịch tính được đẩy lên cao ở phút 67. Khi tỷ số đang là 2-2, Uruguay được hưởng quả phạt góc bên cánh phải. Canobbio thực hiện pha phối hợp ngắn rồi vô tình bước ra ngoài đường biên. Tiền vệ này mất vài giây chần chừ khó hiểu để quay trở lại sân và chính chi tiết tưởng chừng nhỏ đó đã tạo nên bước ngoặt.

Pha bóng tiếp tục được triển khai, bóng được treo vào khu vực cột hai. Thủ môn Vozinha bắt không dính bóng và Maximiliano Araujo nhanh chóng đá bồi tung lưới Cape Verde. Cầu thủ Uruguay ăn mừng cuồng nhiệt trong khi khán đài của người hâm mộ Nam Mỹ như vỡ òa.

Hình ảnh mô phỏng vị trí của Canobbio dẫn đến lỗi việt vị.

Tuy nhiên, trọng tài biên lập tức căng cờ báo việt vị. Sau khi VAR vào cuộc kiểm tra, quyết định không thay đổi. Hình ảnh quay chậm cho thấy Canobbio đã đứng dưới hàng thủ Cape Verde một khoảng cách rất nhỏ khi nhận lại bóng sau pha phối hợp từ quả phạt góc.

Bàn thắng bị từ chối khiến Uruguay đánh mất cơ hội giành chiến thắng đầu tiên tại giải. Sau hai lượt trận, đội bóng của HLV Marcelo Bielsa mới có 2 điểm và rơi vào thế khó trước lượt cuối.

Uruguay nhiều khả năng phải đánh bại Tây Ban Nha để tự quyết tấm vé đi tiếp, trong khi Cape Verde tiếp tục tạo nên bất ngờ lớn ở kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử của họ.

Uruguay nâng tỷ số lên 2-1 trước Cape Verde Không quá lâu để đại diện Nam Mỹ giành lại thế trận và vươn lên dẫn trước trong trận đấu tại lượt hai bảng H World Cup 2026 sáng 22/6.