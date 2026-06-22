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Thể thao World Cup 2026

Sao Chelsea suýt lỡ World Cup bởi lý do 'khó đỡ'

  • Thứ hai, 22/6/2026 08:03 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đang tận hưởng kỳ nghỉ tại New York, Trevoh Chalobah bất ngờ nhận được đặc ân dự World Cup 2026 sau một tình huống liên lạc đầy hy hữu với Thomas Tuchel.

Trevoh Chalobah được dự World Cup 2026 vào phút chót.

Chalobah suýt chút nữa đánh mất cơ hội tham dự World Cup 2026 chỉ vì một tin nhắn bị bỏ lỡ trong lúc đi dạo. Khi đang mải mê mua sắm tại Quảng trường Thời đại (New York), hậu vệ của Chelsea không hề hay biết huấn luyện viên Tuchel đang nỗ lực liên lạc với mình.

Phải đến hai giờ sau, khi trở về khách sạn và kiểm tra điện thoại, Chalobah mới nhận ra mình vô tình "phớt lờ" chiến lược gia người Đức. Ngay sau đó, một cuộc gọi FaceTime giúp anh xác nhận thông tin bản thân được triệu tập bổ sung vào đội tuyển Anh để thay thế Tino Livramento bị chấn thương.

Việc được triệu tập đột ngột khiến kế hoạch nghỉ hè của Chalobah bị đảo lộn hoàn toàn. Anh buộc phải hủy bỏ chuyến đi tới Los Angeles và nỗ lực đòi lại tiền đặt phòng khách sạn. Một tình huống hy hữu khác xảy ra khi hậu vệ này vừa tặng hết giày thi đấu cho người hâm mộ sau khi mùa giải kết thúc, khiến nhà tài trợ phải gửi gấp đồ tập mới đến địa điểm hội quân.

Hiện tại, ngôi sao thuộc biên chế Chelsea bắt đầu tập luyện tại Boston để chuẩn bị cho trận đấu với Ghana vào ngày 24/6, sẵn sàng nắm bắt cơ hội quý giá để khẳng định vị trí trong màu áo "Tam Sư" tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

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