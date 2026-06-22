Sao Chelsea suýt lỡ World Cup bởi lý do 'khó đỡ'

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Trevoh Chalobah được dự World Cup 2026 vào phút chót.
Chalobah suýt chút nữa đánh mất cơ hội tham dự World Cup 2026 chỉ vì một tin nhắn bị bỏ lỡ trong lúc đi dạo. Khi đang mải mê mua sắm tại Quảng trường Thời đại (New York), hậu vệ của Chelsea không hề hay biết huấn luyện viên Tuchel đang nỗ lực liên lạc với mình.
Phải đến hai giờ sau, khi trở về khách sạn và kiểm tra điện thoại, Chalobah mới nhận ra mình vô tình "phớt lờ" chiến lược gia người Đức. Ngay sau đó, một cuộc gọi FaceTime giúp anh xác nhận thông tin bản thân được triệu tập bổ sung vào đội tuyển Anh để thay thế Tino Livramento bị chấn thương.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.