Việc FIFA ưu tiên đối đầu trực tiếp thay vì hiệu số bàn thắng khiến Thổ Nhĩ Kỳ và Haiti bị loại sớm, đồng thời tạo ra bước ngoặt cho đội tuyển Anh.

Tuyển Anh hưởng lợi từ thay đổi của FIFA

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) chính thức áp dụng thay đổi mang tính bước ngoặt trong cách tính điểm vòng bảng World Cup. Thay vì ưu tiên hiệu số bàn thắng bại, tổ chức này quyết định sử dụng thành tích đối đầu trực tiếp làm tiêu chí phân định đầu tiên khi các đội bằng điểm.

Quy định mới lập tức tạo ra tác động mạnh mẽ. Tại bảng D, Thổ Nhĩ Kỳ chính thức bị loại sau trận thua 0-1 Paraguay, dù vẫn còn một trận chưa đấu với Mỹ. Do thua cả Australia và Paraguay trong hai lượt đầu, Thổ Nhĩ Kỳ không còn cơ hội đi tiếp ngay cả khi san bằng điểm số ở lượt cuối. Tình cảnh tương tự xảy ra với Haiti sau hai trận thua Brazil và Scotland.

Ngược lại, các nước chủ nhà đang hưởng lợi từ quy tắc này. Tuyển Mỹ của Mauricio Pochettino sớm ghi danh vào vòng 32 đội sau trận thắng 2-0 Australia. Mexico cũng giành vé đi tiếp sớm nhờ thành tích đối đầu vượt trội so với Nam Phi và Hàn Quốc.

Xếp hạng bảng L World Cup 2026 sau lượt trận mở màn. Đồ họa: FIFA.

Tại bảng L, tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel có thể chiếm ngôi nhất bảng sớm một lượt đấu nếu đánh bại Ghana vào ngày 24/6, trong trường hợp Panama không thắng Croatia.

Theo FIFA, thay đổi này nhằm loại bỏ ảnh hưởng từ các trận thắng đậm bất thường khi chạm trán những đối thủ yếu, điều thường giúp các đội bóng lớn tích lũy hiệu số áp đảo. Cách làm này tương đồng với hệ thống phân hạng đang được UEFA áp dụng tại Champions League.

Trong trường hợp các chỉ số đối đầu trực tiếp (điểm số, hiệu số, số bàn thắng) giữa các đội vẫn bằng nhau, FIFA mới xét đến các tiêu chí phụ theo thứ tự: Hiệu số bàn thắng bại tổng thể trong bảng, tổng số bàn thắng ghi được, điểm Fair-play và cuối cùng là vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

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