Một câu trả lời đẩy Tuchel vào tâm bão

Quyết định không hát quốc ca Anh của Thomas Tuchel tạo nên làn sóng tranh luận tại World Cup 2026, dù tuyển Anh vừa có chiến thắng thuyết phục trước Croatia.

Thomas Tuchel trở thành tâm điểm truyền thông Anh khi công khai từ chối hát quốc ca trước trận ra quân tại World Cup 2026.

Thomas Tuchel đang khởi đầu World Cup 2026 cùng tuyển Anh theo cách không ai ngờ tới. Không phải chiến thuật hay kết quả trên sân, chính việc từ chối hát quốc ca Anh lại trở thành chủ đề gây tranh cãi lớn tại xứ sở sương mù.

Trước trận ra quân thắng Croatia 4-2, nhà cầm quân người Đức được hỏi liệu ông có hát bài "God Save the King" hay không. Câu trả lời ngắn gọn "Không" nhanh chóng lan truyền trên truyền thông Anh.

Phát biểu ấy lập tức tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng việc hát quốc ca là cách thể hiện sự tôn trọng với đất nước mà Tuchel đang đại diện. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác bảo vệ chiến lược gia 52 tuổi khi cho rằng không ai có thể ép buộc ông phải thể hiện cảm xúc theo cách mình không mong muốn.

Sự chú ý dành cho Tuchel lớn đến mức trước trận đấu với Croatia, nhiều nhiếp ảnh gia không hướng máy ảnh về phía các cầu thủ mà tập trung vào khu kỹ thuật của tuyển Anh. Khi giai điệu quốc ca vang lên, Tuchel đứng nghiêm, hướng mắt về phía trước nhưng hoàn toàn không cất tiếng hát.

Về mặt pháp lý hay đạo đức, ông không làm điều gì sai. Tuchel là người Đức và chưa bao giờ che giấu điều đó. Tuy nhiên, tại Anh, quốc kỳ và quốc ca luôn mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt. Vì vậy, bất kỳ hành động nào liên quan đến những giá trị này đều dễ trở thành chủ đề tranh luận.

Hình ảnh Tuchel đứng im lặng trong lúc "God Save the King" vang lên tạo nên cuộc tranh luận vượt ra ngoài phạm vi bóng đá.

Điều khiến câu chuyện càng được bàn tán là sự đối lập với Roberto Martinez bên phía tuyển Bồ Đào Nha.

Nhà cầm quân người Bỉ không sinh ra tại Bồ Đào Nha, cũng không có mối liên hệ văn hóa sâu sắc với quốc gia này trước khi nhận công việc dẫn dắt đội tuyển. Thế nhưng, Martínez đã học thuộc "A Portuguesa" và thường xuyên hát đầy cảm xúc trước mỗi trận đấu.

Hình ảnh ấy giúp ông nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ Bồ Đào Nha. Ngược lại, Tuchel đang phải đối mặt với những câu hỏi về mức độ gắn kết của mình với tuyển Anh.

Cuộc tranh luận vì thế vượt xa phạm vi bóng đá. Nó phản ánh những góc nhìn khác nhau về bản sắc dân tộc, sự hòa nhập và vai trò của một HLV nước ngoài khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Điều đáng nói là những tranh cãi vẫn chưa lắng xuống ngay cả khi tuyển Anh đánh bại Croatia 4-2 trong ngày ra quân. Với Tuchel, chiến thắng trên sân chưa đủ để giúp ông thoát khỏi tâm điểm của dư luận.