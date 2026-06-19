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Thể thao World Cup 2026

Ẩu đả ở trận Canada và Qatar

  • Thứ sáu, 19/6/2026 08:35 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Sáng 19/6, chiến thắng 6-0 của Canada trước Qatar tại bảng B World Cup 2026 khép lại trong hỗn loạn khi cầu thủ và thành viên ban huấn luyện hai đội lao vào xô xát.

Cầu thủ Canada và Qatar lao vào xô xát sau trận Sáng 19/6, căng thẳng bùng nổ sau trận Canada thắng Qatar 6-0 ở bảng B World Cup 2026, khi cầu thủ và ban huấn luyện hai đội lao vào tranh cãi quyết liệt.

Trận đấu trên sân Vancouver nóng lên từ giữa hiệp 2 sau pha vào bóng nguy hiểm của Assim Madibo với Ismael Kone. Tiền vệ Canada dính chấn thương nặng và phải rời sân bằng cáng, tạo nên làn sóng phẫn nộ từ phía đội chủ nhà.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp với Madibo, khiến Qatar chỉ còn 9 người trên sân. Trước đó, Homam Ahmed cũng bị truất quyền thi đấu trong hiệp một.

Sự quyết liệt quá mức của các cầu thủ Qatar khiến bầu không khí trên sân ngày càng căng thẳng. Nhiều pha va chạm mạnh liên tiếp xuất hiện, trong khi các cầu thủ Canada không giấu được sự bức xúc khi chứng kiến đồng đội gặp chấn thương nghiêm trọng.

Bất chấp những tranh cãi, Canada vẫn hoàn toàn áp đảo. Jonathan David tỏa sáng với cú hat-trick, giúp đội chủ nhà tạo ra chiến thắng đậm nhất của họ tại giải đấu. Sau khi ghi bàn, Nathan Saliba còn giơ cao chiếc áo của Kone để tri ân người đồng đội không may gặp chấn thương.

Khi trận đấu khép lại, sự căng thẳng tích tụ suốt 90 phút cuối cùng bùng nổ. Nhiều cầu thủ và thành viên hai đội lao vào tranh cãi, xô đẩy nhau trên sân. HLV Jesse Marsch tỏ rõ sự thất vọng khi chứng kiến những hình ảnh hỗn loạn, đồng thời có màn trao đổi gay gắt với người đồng nghiệp Julen Lopetegui bên phía Qatar.

Chiến thắng tưng bừng 6-0 giúp Canada củng cố vị thế tại bảng B, nhưng chấn thương nghiêm trọng của Kone cùng màn xô xát sau trận làm lu mờ ngày đáng nhớ của đội chủ nhà.

Chấn thương kinh hoàng của ngôi sao Canada

Chiến thắng 6-0 trước Qatar sáng 19/6 giúp Canada mở toang cánh cửa vào vòng knock-out World Cup 2026, nhưng chấn thương của Kone lại phủ bóng đen lên ngày vui của đội chủ nhà.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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