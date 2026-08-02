Messi thất thần khi Casemiro hóa tội đồ

Sáng 2/8, Casemiro trải qua ngày thi đấu đáng quên với 2 sai lầm khiến Inter Miami bị Columbus Crew cầm hòa 2-2 thuộc vòng 18 MLS khu vực miền Đông sáng 2/8.

Messi thất vọng khi chứng kiến Casemiro đá phản lưới nhà.

Phút 34 trên sân NU, Casemiro chuyền hỏng từ phần sân nhà. Columbus Crew tổ chức phản công và từ pha căng ngang của đối thủ, Casemiro đá phản lưới nhà. Ngay sau pha bóng, máy quay truyền hình bắt cận cảnh gương mặt thất thần của Lionel Messi trên băng ghế dự bị. Siêu sao người Argentina mím chặt môi và tỏ ra thất vọng với bàn thua.

Bi kịch của Casemiro chưa dừng lại ở đó. Phút 82, anh tiếp tục trở thành tâm điểm theo cách không mong muốn. Tiền vệ người Brazil phạm lỗi nguy hiểm ngay sát vùng cấm với pha vào bóng nguy hiểm. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng cảnh cáo và cho Columbus Crew hưởng quả đá phạt.

Hai phút sau, Brais Mendez sút phạt ghi bàn gỡ hòa 2-2, khép lại màn trình diễn thảm họa của cựu tiền vệ Real Madrid. Trong khi Messi nỗ lực tạo ra khác biệt khi vào sân từ ghế dự bị với loạt pha dứt điểm nguy hiểm, những sai lầm của Casemiro khiến mọi cố gắng của chủ nhân 8 Quả bóng vàng trở nên vô nghĩa.

Trận này, Inter Miami nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm vượt lên ở phút 16 nhờ siêu phẩm sút xa từ khoảng cách hơn 35 m của Luis Suarez. Tuy nhiên, lợi thế ấy nhanh chóng bị xóa nhòa bởi sai lầm của Casemiro.

Inter Miami kịp tái lập lợi thế trước giờ nghỉ. Phút bù giờ hiệp một, Noah Allen đánh đầu ghi bàn sau khi VAR xác nhận bóng hợp lệ, giúp đội chủ nhà dẫn 2-1. Thế nhưng, thêm một sai lầm khác của Casemiro khiến Inter Miami trả giá đắt vào cuối trận.

Hòa 2-2 chung cuộc, Inter Miami tạm đứng thứ 2 và kém đội đầu bảng Nashville 2 điểm sau 18 vòng.