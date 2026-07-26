Pha chấn thương kinh hoàng trong ngày Casemiro ra mắt Inter Miami

Sáng 26/7, German Berterame nhập viện khẩn cấp khi Inter Miami đánh bại CF Montreal với tỷ số 1-0 thuộc vòng 17 MLS 2026.

Berterame phải nhập viện sau pha va chạm mạnh trên không.

Tình huống dẫn đến chấn thương của chân sút sinh năm 1998 xuất phát từ một pha tạt bóng bổng vào vùng cấm CF Montreal ở phút 69. Trong nỗ lực tranh chấp trên không cùng hai hậu vệ đối phương, anh mất thăng bằng và ngã đập mạnh vùng đầu xuống đất. Theo AOL, Berterame dường như mất ý thức tạm thời.

Nhận thấy tiền đạo 27 tuổi nằm bất động, cầu thủ cả hai đội lập tức ra dấu yêu cầu ban huấn luyện và đội ngũ bác sĩ can thiệp khẩn cấp. Trận đấu bị gián đoạn nhiều phút để các nhân viên y tế thực hiện các biện pháp cố định vùng cổ trước khi chuyển anh đến bệnh viện địa phương.

Berterame gia nhập Inter Miami ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 và nhanh chóng đóng vai trò trụ cột tại câu lạc bộ. Trước khi gặp sự cố, tuyển thủ Mexico ghi được 7 bàn thắng sau 16 lần ra sân, dẫn đầu danh sách dội bom của đội bóng.

Trở lại với diễn biến trận đấu, Luis Suarez thể hiện bản lĩnh khi thực hiện cú sút phạt đền kiểu Panenka tinh tế ở phút 81 để đánh bại thủ thành Breza, ấn định chiến thắng với tỷ số 1-0 cho Inter Miami. Casemiro cũng có màn ra mắt và chơi tương đối tròn vai trận này.

Ba điểm giúp đội bóng của David Beckham tiếp tục bám đuổi Nashville trên BXH khu vực miền Đông. Inter Miami sẽ chạm trán Columbus vào ngày 2/8 tới trên sân vận động Nu thuộc vòng 18 MLS.

Cú hat-trick của Messi Sáng 14/5, Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ khi lập hat-trick giúp Inter Miami vượt qua Cincinnati với tỷ số 5-3 thuộc vòng 13 MLS.