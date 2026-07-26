Pha chấn thương kinh hoàng trong ngày Casemiro ra mắt Inter Miami

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Berterame phải nhập viện sau pha va chạm mạnh trên không.
Tình huống dẫn đến chấn thương của chân sút sinh năm 1998 xuất phát từ một pha tạt bóng bổng vào vùng cấm CF Montreal ở phút 69. Trong nỗ lực tranh chấp trên không cùng hai hậu vệ đối phương, anh mất thăng bằng và ngã đập mạnh vùng đầu xuống đất. Theo AOL, Berterame dường như mất ý thức tạm thời.
Nhận thấy tiền đạo 27 tuổi nằm bất động, cầu thủ cả hai đội lập tức ra dấu yêu cầu ban huấn luyện và đội ngũ bác sĩ can thiệp khẩn cấp. Trận đấu bị gián đoạn nhiều phút để các nhân viên y tế thực hiện các biện pháp cố định vùng cổ trước khi chuyển anh đến bệnh viện địa phương.
Trở lại với diễn biến trận đấu, Luis Suarez thể hiện bản lĩnh khi thực hiện cú sút phạt đền kiểu Panenka tinh tế ở phút 81 để đánh bại thủ thành Breza, ấn định chiến thắng với tỷ số 1-0 cho Inter Miami. Casemiro cũng có màn ra mắt và chơi tương đối tròn vai trận này.
Môn thể thao yêu thích của cố Giáo hoàng Francis
Trong Hy vọng, người đứng đầu Vatican chia sẻ tình yêu với môn thể thao vua và lý do ông xem đó là một hình mẫu sống. Đó là nơi con người không thi đấu đơn độc, mà học cách cống hiến, hy sinh, hợp tác và kết nối thực sự - điều ngày càng hiếm trong một xã hội đầy ảo hóa và cô lập như hiện nay.