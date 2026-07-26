Salah chọn bến đỗ bất ngờ

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Salah được cho là chọn Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo nhà báo Nico Schira, hai bên được cho là đạt được thỏa thuận nguyên tắc về một bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2027, kèm mức lương lên tới 12 triệu euro mỗi năm và điều khoản tùy chọn gia hạn thêm một mùa giải.
Hiện huấn luyện viên Vincenzo Italiano là người trực tiếp thúc đẩy quá trình đàm phán để sớm hoàn tất thương vụ trong những ngày tới. Quyết định lựa chọn Thổ Nhĩ Kỳ được xem là bước đi chiến lược của chân chạy cánh sinh năm 1992.
Sau khi khẳng định không khoác áo bất kỳ đội bóng nào khác tại Premier League, tuyển thủ Ai Cập cần một môi trường đủ tiềm lực tài chính và sức cạnh tranh để tiếp tục chứng minh đẳng cấp tại châu Âu. Trong bối cảnh các giải đấu lớn khác thắt chặt chi tiêu, Super Lig trở thành bến đỗ lý tưởng cho tham vọng của anh.
'Ma trận' trong việc chuyển nhượng các đội bóng
Đọc vị đối thủ - Bí mật của tư duy tỷ phú của Adam M. Brandenburger và Barry J. Nalebuff hé lộ cách các tỷ phú dùng tư duy chiến lược để "đọc vị" đối thủ và giành lợi thế. Qua các ví dụ như thương vụ mua đội bóng Dolphins, sách cho thấy thành công không chỉ đến từ tiền bạc, mà từ việc thiết kế cuộc chơi có lợi cho mình.