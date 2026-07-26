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Thể thao

Salah chọn bến đỗ bất ngờ

  • Chủ nhật, 26/7/2026 10:30 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Mohamed Salah được cho là đạt thỏa thuận sơ bộ gia nhập Besiktas theo dạng tự do, mở ra chương mới tại Thổ Nhĩ Kỳ sau khi chia tay Liverpool.

Salah được cho là chọn Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo nhà báo Nico Schira, hai bên được cho là đạt được thỏa thuận nguyên tắc về một bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2027, kèm mức lương lên tới 12 triệu euro mỗi năm và điều khoản tùy chọn gia hạn thêm một mùa giải.

Hiện huấn luyện viên Vincenzo Italiano là người trực tiếp thúc đẩy quá trình đàm phán để sớm hoàn tất thương vụ trong những ngày tới. Quyết định lựa chọn Thổ Nhĩ Kỳ được xem là bước đi chiến lược của chân chạy cánh sinh năm 1992.

Sau khi khẳng định không khoác áo bất kỳ đội bóng nào khác tại Premier League, tuyển thủ Ai Cập cần một môi trường đủ tiềm lực tài chính và sức cạnh tranh để tiếp tục chứng minh đẳng cấp tại châu Âu. Trong bối cảnh các giải đấu lớn khác thắt chặt chi tiêu, Super Lig trở thành bến đỗ lý tưởng cho tham vọng của anh.

Bên cạnh Salah, Besiktas còn thể hiện tham vọng lớn khi nhắm tới cả tiền đạo Darwin Nunez. Chân sút người Uruguay cũng có thể cập bến đội bóng thành Istanbul trong hè năm nay. Dù vậy, Besiktas phải cạnh tranh với Atlanta United ở giải MLS (Mỹ).

Nếu hai thương vụ thành công, Besiktas sẽ sở hữu bộ đôi ngôi sao đẳng cấp từng khoác áo Liverpool, qua đó sẵn sàng thách thức các danh hiệu quốc nội và tạo sức cạnh tranh tại đấu trường châu lục.

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Huy Trưởng

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