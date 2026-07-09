Salah ghi điểm vì hành động đẹp sau thất bại của Ai Cập

Mohamed Salah nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ khi chủ động ngăn đồng đội phản ứng trọng tài và bắt tay tổ điều hành trận đấu sau thất bại 2-3 của Ai Cập trước Argentina.

Salah là người hiếm hoi giữ được sự bình tĩnh trong đội hình Ai Cập. Ảnh: Reuters.

Hôm 7/7, Ai Cập để Argentina ngược dòng thắng 3-2 ở vòng 1/8 World Cup 2026 dù dẫn trước 2-0 đến phút 78. Từ khi Argentina ghi bàn thắng thứ ba cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, thành viên ban huấn luyện Ai Cập và các cầu thủ liên tục phản đối quyết định của trọng tài.

Sau trận, trong khi các đồng đội và ban huấn luyện Ai Cập bao vây trọng tài để tiếp tục phản đối những quyết định gây tranh cãi, Mohamed Salah lại có cách hành xử hoàn toàn khác.

Tiền đạo sinh năm 1992 chủ động kéo các đồng đội rời khỏi khu vực tranh cãi, đồng thời tiến đến bắt tay tổ trọng tài trước khi rời sân.

Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Không ít người cho rằng Salah là cầu thủ duy nhất của Ai Cập giữ được sự điềm tĩnh trong thời điểm đội nhà vừa đánh mất tấm vé vào tứ kết theo cách đầy cay đắng.

Một tài khoản bình luận: "Salah hiểu rằng tranh cãi chỉ tạo ra kịch tính, còn bàn thắng mới quyết định trận đấu. Dù cảm thấy bất công, anh vẫn giữ bình tĩnh và hướng tới cơ hội tiếp theo. Đó là sự thông minh và trưởng thành".

Dư âm của trận đấu vẫn kéo dài sau tiếng còi mãn cuộc. Ảnh: Reuters.

Một CĐV khác nhận xét: "Salah là một cầu thủ chuyên nghiệp. Thái độ của cả đội phản ánh cách Hossam Hassan xây dựng bầu không khí từ băng ghế chỉ đạo. Tôi không thể trách các cầu thủ khi HLV của họ lại là người tạo ra tấm gương không tốt. Xin chúc mừng Salah".

Nhiều ý kiến cũng đánh giá ngôi sao 34 tuổi thể hiện đúng đẳng cấp của một cầu thủ hàng đầu thế giới. Theo họ, khả năng kiểm soát cảm xúc trong hoàn cảnh thất bại là phẩm chất làm nên sự khác biệt của Salah.

Dù vậy, vẫn có quan điểm cho rằng việc Salah bắt tay trọng tài không đồng nghĩa anh hoàn toàn đồng tình với các quyết định điều hành trận đấu. Một người hâm mộ viết rằng tiền đạo Ai Cập chỉ muốn hạ nhiệt căng thẳng vì biết những lời phản đối sẽ không thể thay đổi kết quả, chứ không có nghĩa anh không cảm thấy đội nhà chịu bất lợi từ công tác trọng tài.

Highlights Argentina 3-2 Ai Cập Rạng sáng 8/7, Argentina ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026, qua đó giành vé vào tứ kết sau trận cầu đầy cảm xúc.