Salah cười mỉa

Hai tình huống gây tranh cãi trong vùng cấm bị VAR bỏ qua trước khi Argentina ghi bàn quyết định khiến Ai Cập phẫn nộ, còn Mohamed Salah chỉ biết cười mỉa trọng tài.

Nụ cười của Salah sau khi Enzo ghi bàn quyết định cho Argentina. Trước đó là pha va chạm của anh với Alvarez trong vùng cấm.

Công nghệ VAR trở thành tâm điểm tranh cãi sau chiến thắng kịch tính 3-2 của Argentina trước Ai Cập ở vòng 16 đội World Cup 2026 rạng sáng 8/7. Tình huống gây tranh cãi xuất hiện ngay trước khi Argentina ghi bàn quyết định ở phút 90+4.

Các cầu thủ Ai Cập cho rằng họ xứng đáng được hưởng phạt đền sau hai pha va chạm liên tiếp trong vùng cấm, trong đó có chính pha bóng Salah bị gạt giò, nhưng trọng tài không cắt còi. VAR cũng không can thiệp và trận đấu tiếp tục.

Chỉ ít giây sau, Argentina tổ chức phản công. Lautaro Martinez bứt tốc bên cánh phải rồi thực hiện quả tạt chuẩn xác để Enzo Fernandez bật cao đánh đầu, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 ở thời gian bù giờ.

Quyết định của tổ trọng tài khiến các cầu thủ Ai Cập phản ứng dữ dội. Nhiều người lập tức vây lấy trọng tài để yêu cầu xem lại tình huống, trong khi Salah tỏ ra thất vọng và chỉ biết bật cười đầy mỉa mai trước quyết định của "vua áo đen". Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại phản ứng của Salah nhanh chóng lan truyền và làm dấy lên làn sóng tranh luận về tính chính xác của VAR.

Các cầu thủ Ai Cập vây lấy trọng tài.

Trước đó, Ai Cập khiến cả thế giới bất ngờ khi dẫn trước Argentina 2-0 nhờ các pha lập công của Yasser Ibrahim và Mostafa Zaki Abdelraouf (Zico). Đại diện châu Phi chơi đầy kỷ luật và đứng trước cơ hội tạo nên cú sốc lớn nhất giải.

Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng đúng lúc. Lionel Messi mở màn cuộc lội ngược dòng bằng đường kiến tạo để Cristian Romero rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Ít phút sau, chính siêu sao 39 tuổi tung cú dứt điểm uy lực gỡ hòa 2-2, đồng thời nối dài chuỗi 9 trận World Cup liên tiếp ghi bàn.

Đến phút bù giờ, Enzo trở thành người hùng với pha đánh đầu quyết định, giúp Argentina hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục để giành vé vào tứ kết. Dù vậy, dư âm lớn nhất sau trận đấu vẫn là tình huống VAR gây tranh cãi, khi nhiều người đặt câu hỏi liệu Ai Cập có bị tước đi một quả phạt đền rõ ràng trước bàn thắng quyết định của Argentina hay không.

Siêu phẩm của Messi giúp Argentina cân bằng tỷ số 2-2 trước Ai Cập Rạng sáng 8/7, Lionel Messi có pha dứt điểm đẳng cấp vào lưới Ai Cập gỡ hòa 2-2 cho Argentina ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.