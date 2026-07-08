Bùng nổ tranh cãi khi Argentina được cứu bởi VAR

Công nghệ VAR trở thành tâm điểm tranh cãi trong trận đấu giữa Argentina và Ai Cập ở vòng 16 đội World Cup 2026 rạng sáng 8/7.

Khoảnh khắc Lisandro Martinez bị phạm lỗi tạo bước ngoặt của trận đấu. Ảnh: Reuters.

Phút 58 trên sân Atlanta, Argentina gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả của Ai Cập. Trong nỗ lực tranh chấp ở phần sân nhà, trung vệ Lisandro Martinez để mất bóng sau pha va chạm với hai cầu thủ đối phương.

Ngay lập tức, Ai Cập tổ chức phản công tốc độ và Zizo dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của Mohamed Salah, đưa bóng vào lưới Emiliano Martinez.

Các cầu thủ Ai Cập ăn mừng cuồng nhiệt khi tỷ số được nâng lên 2-0. Tuy nhiên, niềm vui của họ nhanh chóng bị gián đoạn khi trọng tài Francois Letexier nhận tín hiệu từ tổ VAR. Sau khi trực tiếp xem lại màn hình bên ngoài sân, vị vua áo đen người Pháp quyết định không công nhận bàn thắng.

Theo xác định của VAR, ở thời điểm khởi phát pha phản công, cầu thủ Attia giẫm lên chân Martinez trong pha tranh chấp, khiến trung vệ Argentina mất quyền kiểm soát bóng. Dù tình huống phạm lỗi diễn ra cách khung thành Argentina hơn 80 m, tổ VAR vẫn xác định đây là mắt xích dẫn đến bàn thắng và khuyến nghị trọng tài thay đổi quyết định.

Khoảnh khắc Attia giẫm lên chân Martinez gây tranh cãi.

Quyết định này lập tức làm dấy lên làn sóng tranh cãi. Cựu trọng tài người Tây Ban Nha, Eduardo Iturralde, cho rằng VAR can thiệp quá sâu vào trận đấu. Theo ông, pha giẫm chân của Attia chỉ là một va chạm rất nhẹ và không đủ nghiêm trọng để VAR vào cuộc.

Ông Iturralde cũng nhận định rằng nếu trọng tài không cắt còi ngay từ đầu thì cũng không nên quay lại hủy bàn thắng khi tình huống đã diễn ra quá xa.

Đồng quan điểm, cựu trọng tài Rafael Burrull cho rằng pha phạm lỗi không tác động trực tiếp đến bàn thắng của Ai Cập. Theo ông, đội bóng châu Phi vẫn phải triển khai một đợt phản công kéo dài gần hết chiều dài sân trước khi ghi bàn, vì vậy việc VAR truy ngược tình huống quá xa là không hợp lý. Burrull cũng nhấn mạnh đây không phải là lỗi rõ ràng và hiển nhiên để VAR có quyền can thiệp.

Dù gây ra nhiều tranh luận, quyết định của tổ trọng tài đã trở thành bước ngoặt của trận đấu. Thoát khỏi nguy cơ bị dẫn trước hai bàn, Argentina vùng lên mạnh mẽ trong những phút còn lại để tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục với chiến thắng 3-2, qua đó giành quyền góp mặt ở tứ kết World Cup 2026.

Ai Cập mở tỷ số 1-0 trước Argentina Đêm 7/7, Yasser Ibrahim đánh đầu tung lưới Argentina mở tỷ số 1-0 cho Ai Cập ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.