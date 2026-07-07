Thói quen tai hại của Messi trên chấm phạt đền

Cú đá phạt đền không thành công trước Ai Cập tiếp tục phơi bày vấn đề tồn tại nhiều năm trong cách thực hiện penalty của Lionel Messi.

8 quả phạt đền Messi thực hiện tại World Cup. Ảnh: Opta Analyst.

Đêm 7/7, trong cuộc đối đầu với Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026, Lionel Messi có cơ hội gỡ hòa 1-1 cho Argentina khi được trao quả phạt đền ở phút 21. Tuy nhiên, cú sút của đội trưởng Argentina lại bị thủ môn Mostafa Shobeir cản phá sau khi bóng được đưa về góc phải khung thành theo hướng sút của anh, tức bên trái người gác đền Ai Cập.

Theo thống kê của Opta Analyst, hiệu suất đá phạt đền của Messi tại World Cup không hề ấn tượng. Sau 8 lần đứng trước chấm 11 m, anh chỉ thực hiện thành công 4 lần, đạt tỷ lệ 50%. Đáng chú ý, 3 trong số 4 cú sút hỏng đều được Messi đưa về phía bên phải theo hướng dứt điểm của mình.

Xu hướng này không phải điều mới xuất hiện. Một nghiên cứu được công bố 8 năm trước từng phân tích 103 quả phạt đền Messi thực hiện trong sự nghiệp tính đến năm 2018. Kết quả cho thấy anh đá hỏng 24 lần, trong đó có tới 14 cú sút không thành công khi chọn hướng đưa bóng về bên phải theo hướng sút của mình. 6 cú sút về bên trái và số còn lại là đi ra ngoài.

Thống kê năm 2018 cũng cho thấy xu hướng đá về bên phải thường rủi ro hơn cho Messi.

Quan sát quỹ đạo các quả phạt đền của Messi cũng cho thấy anh thường thay đổi vị trí dứt điểm sang cả hai góc khung thành nhằm tránh bị thủ môn bắt bài. Các điểm đặt bóng khá đa dạng, dù phần lớn vẫn hướng về phía bên trái của thủ môn.

Việc không cố định một góc sút giúp Messi trở nên khó đoán hơn. Tuy nhiên, không ít tình huống bóng lại đi vào khu vực mà thủ môn vẫn có đủ thời gian và tầm với để cản phá. So với những chân sút thường xuyên đưa bóng sát cột dọc hoặc mép lưới, các cú đá của Messi hiếm khi đạt mức độ hiểm hóc tương tự.

Cú sút hỏng trước Ai Cập vì thế không chỉ khiến Argentina bỏ lỡ lợi thế trong trận đấu, mà còn một lần nữa làm nổi bật điểm yếu đã theo Messi suốt nhiều năm mỗi khi đứng trước chấm phạt đền.

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