Cuộc chiến khốc liệt nhất World Cup 2026

Messi, Haaland và Mbappe cùng chạm mốc 7 bàn, trong khi Kane bám sát phía sau, biến cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 thành màn cạnh tranh nghẹt thở.

Cuộc đua Vua phá lưới trở nên khó đoán.

Erling Haaland, Kylian Mbappe và Lionel Messi đang cùng dẫn đầu danh sách ghi bàn với 7 pha lập công. Bộ ba ngôi sao đều thể hiện phong độ hủy diệt, biến cuộc cạnh tranh danh hiệu Chiếc giày vàng (dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn nhất World Cup) trở nên khó lường khi giải đấu bước vào vòng tứ kết.

Ngay phía sau là Harry Kane với 6 bàn thắng. Đội trưởng tuyển Anh vừa nổ súng trong chiến thắng 3-2 trước Mexico sáng 6/7, qua đó rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 1 bàn và sẵn sàng tạo nên cuộc bứt phá ở chặng nước rút.

Nhóm bám đuổi cũng không hề kém cạnh. Ismaila Sarr (Senegal), Jude Bellingham (Anh), Julian Quinones (Mexico), Mikel Oyarzabal (Tây Ban Nha), Ousmane Dembele (Pháp) và Vinicius Junior (Brazil) đều có 4 bàn.

Cuộc đua Vua phá lưới trở nên khốc liệt.

Trong số này, Oyarzabal và Dembele còn nguyên cơ hội bứt lên. Tây Ban Nha chuẩn bị đối đầu Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội, còn Pháp góp mặt ở tứ kết gặp Morocco, đồng nghĩa hai chân sút này còn ít nhất một trận để cải thiện thành tích.

Trong khi đó, Messi được đánh giá chiếm ưu thế lớn nhất. Đội trưởng Argentina ghi 7 bàn chỉ sau 4 trận, đạt hiệu suất cao nhất trong nhóm dẫn đầu.

Khi World Cup 2026 chỉ còn những đội bóng mạnh nhất, cuộc cạnh tranh Chiếc giày vàng hứa hẹn sẽ càng khốc liệt. Chỉ một trận đấu bùng nổ cũng đủ để thay đổi cục diện, trong bối cảnh khoảng cách giữa các ứng viên hàng đầu chỉ là 1 bàn.

Việc World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội khiến số trận đấu tăng lên đáng kể, đồng nghĩa các ứng viên có nhiều cơ hội ra sân và ghi bàn hơn. Kết hợp với phong độ bùng nổ của Messi, Haaland, Mbappe hay Kane, cuộc cạnh tranh Chiếc giày vàng trở nên hấp dẫn bậc nhất lịch sử.

Anh nâng tỷ số lên thành 2-0 trước Mexico Sáng 6/7, Jude Bellingham ghi bàn vào lưới Mexico giúp Anh nâng tỷ số lên thành 2-0 ở vòng 16 đội World Cup 2026.