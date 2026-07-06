Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Cuộc chiến khốc liệt nhất World Cup 2026

  • Thứ hai, 6/7/2026 12:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Messi, Haaland và Mbappe cùng chạm mốc 7 bàn, trong khi Kane bám sát phía sau, biến cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 thành màn cạnh tranh nghẹt thở.

Cuộc đua Vua phá lưới trở nên khó đoán.

Erling Haaland, Kylian Mbappe và Lionel Messi đang cùng dẫn đầu danh sách ghi bàn với 7 pha lập công. Bộ ba ngôi sao đều thể hiện phong độ hủy diệt, biến cuộc cạnh tranh danh hiệu Chiếc giày vàng (dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn nhất World Cup) trở nên khó lường khi giải đấu bước vào vòng tứ kết.

Ngay phía sau là Harry Kane với 6 bàn thắng. Đội trưởng tuyển Anh vừa nổ súng trong chiến thắng 3-2 trước Mexico sáng 6/7, qua đó rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 1 bàn và sẵn sàng tạo nên cuộc bứt phá ở chặng nước rút.

Nhóm bám đuổi cũng không hề kém cạnh. Ismaila Sarr (Senegal), Jude Bellingham (Anh), Julian Quinones (Mexico), Mikel Oyarzabal (Tây Ban Nha), Ousmane Dembele (Pháp) và Vinicius Junior (Brazil) đều có 4 bàn.

World Cup 2026 anh 1

Cuộc đua Vua phá lưới trở nên khốc liệt.

Trong số này, Oyarzabal và Dembele còn nguyên cơ hội bứt lên. Tây Ban Nha chuẩn bị đối đầu Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội, còn Pháp góp mặt ở tứ kết gặp Morocco, đồng nghĩa hai chân sút này còn ít nhất một trận để cải thiện thành tích.

Trong khi đó, Messi được đánh giá chiếm ưu thế lớn nhất. Đội trưởng Argentina ghi 7 bàn chỉ sau 4 trận, đạt hiệu suất cao nhất trong nhóm dẫn đầu.

Khi World Cup 2026 chỉ còn những đội bóng mạnh nhất, cuộc cạnh tranh Chiếc giày vàng hứa hẹn sẽ càng khốc liệt. Chỉ một trận đấu bùng nổ cũng đủ để thay đổi cục diện, trong bối cảnh khoảng cách giữa các ứng viên hàng đầu chỉ là 1 bàn.

Việc World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội khiến số trận đấu tăng lên đáng kể, đồng nghĩa các ứng viên có nhiều cơ hội ra sân và ghi bàn hơn. Kết hợp với phong độ bùng nổ của Messi, Haaland, Mbappe hay Kane, cuộc cạnh tranh Chiếc giày vàng trở nên hấp dẫn bậc nhất lịch sử.

Anh nâng tỷ số lên thành 2-0 trước Mexico Sáng 6/7, Jude Bellingham ghi bàn vào lưới Mexico giúp Anh nâng tỷ số lên thành 2-0 ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Ochoa bật khóc khi thua tuyển Anh

Sáng 6/7, thủ thành Guillermo Ochoa không kìm được cảm xúc với đôi mắt đỏ hoe khi Mexico thua 2-3 trước tuyển Anh tại vòng 16 đội World Cup 2026.

3 giờ trước

Khoảnh khắc cầu thủ Arsenal bị Haaland húc văng gây phẫn nộ

Sáng 6/7, Erling Haaland chứng minh anh là khắc tinh của Gabriel Magalhaes trong chiến thắng 2-1 của Na Uy trước Brazil thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.

3 giờ trước

Trò hề của FIFA ở World Cup 2026

Quyết định cho Folarin Balogun thi đấu khiến tuyển Bỉ phẫn nộ, đồng thời làm dấy lên nghi ngờ về tính công bằng và sự nhất quán trong cách FIFA áp dụng luật tại World Cup 2026.

3 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

World Cup 2026 Kylian Mbappe Erling Haaland World Cup 2026

    Đọc tiếp

    Dem vi dai cua tuyen Anh hinh anh

    Đêm vĩ đại của tuyển Anh

    7 phút trước 13:00 6/7/2026

    0

    Tuyển Anh hạ Mexico tại Azteca trong trận đấu có đủ mọi thứ để trở thành ký ức lớn: bàn thắng, thẻ đỏ, phạt đền, sức ép nghẹt thở và bản lĩnh của một đội bóng biết sống sót.

    Ancelotti mat tat ca sau nuoc co Neymar hinh anh

    Ancelotti mất tất cả sau nước cờ Neymar

    2 giờ trước 11:19 6/7/2026

    0

    Truyền thông Brazil đồng loạt chỉ trích Carlo Ancelotti sau thất bại trước Na Uy, cho rằng quyết định đưa Neymar vào sân là bước ngoặt khiến "Selecao" sụp đổ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý