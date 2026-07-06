Trò hề của FIFA ở World Cup 2026

Quyết định cho Folarin Balogun thi đấu khiến tuyển Bỉ phẫn nộ, đồng thời làm dấy lên nghi ngờ về tính công bằng và sự nhất quán trong cách FIFA áp dụng luật tại World Cup 2026.

FIFA có quyết định gây tranh cãi. Ảnh: Reuters.

World Cup vốn được xem là sân khấu công bằng nhất của bóng đá. Ở đó, mọi đội tuyển phải tuân thủ một bộ luật thống nhất và không có chỗ cho ngoại lệ. Thế nhưng, quyết định của FIFA liên quan đến tiền đạo Balogun khiến chính cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới tự đẩy mình vào tâm bão tranh cãi.

Balogun nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp Bosnia & Herzegovina ở vòng 32 đội. Theo Điều 66.4 của Bộ luật Kỷ luật FIFA cũng như Điều lệ World Cup 2026, một cầu thủ bị truất quyền thi đấu sẽ tự động bị treo giò ở trận kế tiếp. Quy định này vốn rõ ràng, được phổ biến đến tất cả đội tuyển trước giải đấu và chưa từng gây tranh cãi.

Ngay cả Balogun cũng thừa nhận chấp nhận án phạt và chuẩn bị tinh thần vắng mặt trước Bỉ ở vòng 16 đội vào ngày 7/7. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi chỉ trong vài giờ.

Ủy ban Kỷ luật FIFA bất ngờ viện dẫn Điều 27 để tạm hoãn thi hành án treo giò trong vòng một năm, đồng nghĩa với việc Balogun đủ điều kiện ra sân ở trận đấu quan trọng nhất của tuyển Mỹ kể từ World Cup 2002.

Nếu đây là một giải vô địch quốc gia kéo dài cả mùa, quyết định có thể còn có cơ sở để tranh luận. Nhưng tại World Cup - giải đấu chỉ diễn ra trong vài tuần với thể thức loại trực tiếp, việc biến một án treo giò bắt buộc thành án treo khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Thậm chí, HLV tuyển Bỉ Rudi, Garcia còn mỉa mai: "Hóa ra ngày 5/7 ở World Cup lại là ngày Cá tháng Tư". Đây không đơn thuần là một câu đùa, mà là sự hoài nghi về cách FIFA đang áp dụng chính những quy định do mình ban hành.

Balogun bất ngờ được hưởng án treo ở một giải đấu tập trung. Ảnh: Reuters.

Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA) lập tức phản ứng dữ dội. Họ khẳng định quyết định đi ngược Điều 66.4 của Bộ luật Kỷ luật cũng như Điều 10.5 của Điều lệ World Cup 2026, vốn ghi rất rõ rằng cầu thủ nhận thẻ đỏ sẽ tự động bị treo giò ở trận đấu tiếp theo.

Nếu luật đã có ngoại lệ, tại sao các đội tuyển lại không được thông báo ngay từ đầu? Và nếu Điều 27 có thể được sử dụng bất cứ lúc nào, vậy đâu còn ý nghĩa của khái niệm "tự động treo giò".

Ở góc độ tuyển Mỹ, họ không làm gì sai. Liên đoàn Bóng đá Mỹ đơn giản chỉ chấp nhận quyết định của FIFA. Balogun cũng cư xử chuyên nghiệp khi không phản ứng với án phạt ban đầu và luôn khẳng định bản thân muốn làm tấm gương tích cực cho người hâm mộ.

Vấn đề nằm ở FIFA. Khi cơ quan tổ chức giải đấu có thể linh hoạt đến mức thay đổi cách thực thi một án phạt ngay giữa World Cup, điều bị ảnh hưởng không chỉ là một trận đấu giữa Mỹ và Bỉ. Đó còn là niềm tin vào sự minh bạch của cả giải đấu.

Nếu án treo giò cũng có thể được "treo", thì điều khiến người hâm mộ băn khoăn không còn là chiếc thẻ đỏ, mà là ranh giới giữa công bằng và đặc quyền tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Highlights Mỹ 2-0 Bosnia & Herzegovina Sáng 2/7, đội chủ nhà Mỹ xuất sắc đánh bại Bosnia & Herzegovina 2-0 trong thế thiếu người để ghi tên mình vào vòng 16 đội World Cup 2026.