Tân binh Arsenal bùng nổ ngay trận đầu tiên

Ngày 26/7, Christos Tzolis ghi dấu ấn khi góp công vào chiến thắng 3-0 của Arsenal trước MK Dons trong trận giao hữu kín.

Tzolis (trái) lập tức ghi dấu ấn trong trận đầu tiên khoác áo Arsenal.

Chỉ 2 ngày sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 35 triệu bảng từ Club Brugge, Tzolis có màn ra mắt không chính thức trong màu áo Arsenal. Dù chỉ là trận giao hữu không khán giả và truyền thông, tân binh người Hy Lạp vẫn nhanh chóng ghi điểm với HLV Mikel Arteta.

Do các trụ cột vẫn đang nghỉ ngơi sau World Cup 2026, Arsenal sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ và những gương mặt dự bị. Tzolis được xếp đá tiền vệ cánh trái và trở thành điểm sáng nổi bật trong hiệp một.

Ngay phút thứ 10, cầu thủ 24 tuổi kiến tạo để Reiss Nelson mở tỷ số sau một pha phối hợp sắc bén. Trước đó chỉ ít phút, Tzolis cũng tạo cơ hội thuận lợi cho Nelson nhưng cú dứt điểm của tiền đạo người Anh bị thủ môn Craig MacGillivray cản phá.

Trong suốt 45 phút đầu, cựu ngôi sao Club Brugge liên tục khuấy đảo hành lang cánh trái. Anh phối hợp ăn ý với hậu vệ Riccardo Calafiori, tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Chính sức ép đó giúp Arsenal có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 39, khi tài năng trẻ Ethan Nwaneri lập công.

Bước sang hiệp hai, HLV Arteta thay đổi gần như toàn bộ đội hình khi thực hiện 8 sự điều chỉnh nhằm trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Chỉ Kepa Arrizabalaga, Marli Salmon và Louie Copley tiếp tục ở lại sân.

Arsenal vẫn duy trì thế trận lấn lướt và ấn định chiến thắng 3-0 bằng pha lập công của Ceadach O'Neill. Một tân binh khác của Arsenal cũng có trận đầu tiên là thủ môn Illan Meslier. Người gác đền người Pháp vào sân thay Kepa ở phút 59 và hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giúp Arsenal giữ sạch lưới.