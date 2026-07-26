Arsenal ra giá mua Bruno Guimaraes

Sau khi thống nhất các điều khoản cá nhân, Arsenal chuẩn bị gửi lời đề nghị mới vượt mức 70 triệu bảng để sớm hoàn tất thương vụ chiêu mộ Bruno Guimaraes.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, nhà đương kim vô địch Premier League sẽ tiếp tục đẩy mạnh đàm phán với Newcastle United nhằm nhanh chóng thống nhất mức phí cuối cùng. Trước đó, Arsenal sớm hoàn tất điều khoản cá nhân với Guimaraes.

Động thái tăng giá mua Guimaraes diễn ra ngay trước thềm lịch giao hữu mùa hè của Arsenal. Theo kế hoạch, đoàn quân của Mikel Arteta lần lượt đối đầu với hai đại diện Tây Ban Nha là Girona (2/8) và Real Betis (6/8).

Sau đó, "Pháo thủ" tiếp tục tranh tài tại Emirates Cup với Borussia Dortmund (9/8) trước khi có màn tổng duyệt cuối cùng gặp Como (13/8). Đây là những bước chuẩn bị quan trọng cho trận tranh Community Shield gặp Manchester City diễn ra vào ngày 16/8 tới.

Guimaraes gia nhập Newcastle từ Lyon vào năm 2022 và nhanh chóng trở thành trụ cột. Sau 195 lần ra sân trên mọi đấu trường, anh đóng góp 31 bàn thắng cùng 32 pha kiến tạo. Trong màu áo tuyển quốc gia, tiền vệ 28 tuổi cũng khẳng định được vị thế dưới thời HLV Carlo Ancelotti.

Hiện tại, hợp đồng của ngôi sao sinh năm 1997 tại sân St. James' Park còn thời hạn đến mùa hè năm 2028. Tuy nhiên, kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay được đánh giá là cơ hội để Newcastle có thể thu về một khoản phí lớn từ anh.

Khả năng thành công của thương vụ phụ thuộc lớn vào thiện chí từ phía "Chích chòe" trước mức giá mà Arsenal chuẩn bị đặt lên bàn đàm phán.

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